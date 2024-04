El Betis, otro club tras la cesión de Güler

En pleno mes de abril y con el Betis jugándose mucho, 20 millones en el presupuesto que dependen de la clasificación europea según Ramón Alarcón, CEO del club, los rumores del verano se adelantan y ya se habla de que el Betis se ha interesado en pedir la cesión al Real Madrid de Arda Güler. O al menos será uno de los muchos clubes, en España y fuera de ella, que tratarán de hacerse con la joven promesa turca, que no ha terminado de arrancar debido a las lesiones y a la competencia en el conjunto blanco.

El as bajo la manga de la entidad heliopolitana sería, según apunta ABC, en contar con Gonzalo Novillo, uno de sus descubridores para el Real Madrid, dentro de la secretaría técnica bajo el mando del director deportivo, Manu Fajardo.

Según AS más de 10 equipos han preguntado por el turco ya y el Real Madrid valora su salida para darle al jugador los minutos que en el Real Madrid no tiene. Lo lógico es que la primera opción sea un equipo que juegue en Europa, Champions mejor que otra cosa, pero el Betis sigue atento y ya se ha posicionado mostrando su interés.

Esta campaña Güler apenas ha participado en 98 minutos, lastrado por una lesión que tuvo en pretemporada durante la gira estadounidense, en siete partidos, cinco de liga, uno de Copa (59 minutos) y otro en la Supercopa. Pese a ello marcó al Celta.

Las palabras de Catalán

Sería otro futbolista de ataque que se desenvuelve en la mediapunta, zona altamente poblada en la plantilla, aunque se atisban cambios y se especula con la posible salida de Fekir. Sobre ello fue cuestionado José Miguel López Catalán en PTV Sevilla: "Con Nabil estamos contentísimos y no tenemos problemas. Se lo decía ayer a él: no hemos cantado un gol en el palco como el tuyo desde hace un montón de años. Hasta tuvimos que pedir perdón a los del Celta, porque todos queríamos que metiera ese gol. Además, estaba claro que no era fuera de juego", indicó el vicepresidente bético, que destacó el trabajo hecho ya en el mercado invernal para acelerar en verano: "Cuando los jugadores se vayan de vacaciones, nos quedaremos nosotros. Todos los veranos son muy complicados. La gente debe entender que hay mucho trabajo detrás de cada salida o entrada. Este mes de enero ha sido tan bestial de resultados que una parte de eso es trabajo para verano, porque vienen para quedarse. Pero como en todos los clubes está siempre el objetivo de renovarse y mejorar, de la mano siempre del director deportivo y el entrenador".