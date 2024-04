El Betis emplaza a Guido Rodríguez al final de la liga

El futuro de Guido Rodríguez sigue en el aire. Su renovación se está convirtiendo en un culebrón que da constantes giros, idas y venidas de posturas que se acercan y se alejan y Ramón Alarcón, CEO del Betis, indicó que se volverán a sentar cuando acabe la liga dependiendo de la meta alcanzado "Nos condiciona que la oferta que le podamos hacer a Guido sea distinta en función de donde estemos", indicó en Radio Sevilla sobre si el equipo juega en Europa o no, lo que lo condicionará todo.

"El verano pasado hubo un intento que, por el motivo que sea, sus agentes, su entorno, él, no consideraron que la propuesta del Betis, que lo ponía en el primer nivel entre los jugadores, fuera suficiente", explicó el directivo verdiblanco, quien añadió que ya rechazaron una oferta por él que económicamente era "rentable" y entre Manuel Pellegrini y Ramón Planes pararon la operación: "Llegó una oferta de venta de Guido. La parte que manejamos los números hicimos una reflexión lógica. "Vamos a venderlo ahora porque si no lo hacemos, a lo mejor dentro de un año se va a cero euros". Desde el punto de vista económico era una decisión rentable. Pero tanto Planes como Pellegrini, que es como trabajamos en el Betis, en equipo, dijeron que bajo ningún concepto se podía vender a Guido, que era un puntal necesario por la estabilidad que le daba al centro del campo. Dicen que Dios aprieta, pero no ahoga, y de aquella conversación con Guido pudimos vender a Paul, todo viró 180 grados", apuntó.

Después todo cambió con la lesión del internacional argentino, cuando el Betis le hizo una nueva propuesta de renovación. "Tampoco aceptaron la oferta y lo que dijo el presidente es que las ofertas no son perennes, no son para siempre, indefinidas. Yo negocio, tú tienes la capacidad para decirme sí o no, con unos días de reflexión, pero lógicamente no te la guardas en el cajón hasta el día que tú quieras", explicó Alarcón, que ahora señaló que la situación está en stand by, pese a los guiños del futbolista, hasta que acaba la liga: "Ahora mismo estamos centrados en acabar la temporada. Ahora mismo no vamos a tomar decisiones de renovación de ningún jugador porque queremos saber el escenario que tenemos y que nos condiciona. Nos condiciona que la oferta que le podamos hacer a Guido sea distinta en función de donde estemos", comentó el dirigente, que dejó claro que el deseo del Betis es renovarlo: "Mi trabajo es hacer lo mejor para el Betis y Guido es bueno para el Betis. Así que cuando podamos nos volveremos a sentar con Guido, cuando acabe la temporada, con el afán y el interés de intentar renovarlo. Y no hay ningún tipo de enfado o malestar, y si lo hay o dejaremos en la puerta. Nosotros queremos que Guido, que además es un grandísimo profesional desde que llegó al Betis, un jugador ejemplar, siga con nosotros y esperemos conseguirlo", aseguró.