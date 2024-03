De cómo el Betis gestionó la ventana invernal

AUNQUE todo fue besar el santo y lesionarse, lo de Bakambu no enturbia la buena gestión en la ventana de invierno. Tanto Fornals como Bakambu y Ávila marcaron en sus primeras apariciones, lo que confirma las buenas sensaciones que abrieron no más anunciarse sus fichajes. Y junto a ellos, el gran hallazgo que está suponiendo Johnny Cardoso, una adquisición que pueden abaratar sensiblemente las gestiones con Guido Rodríguez.

Decididamente, esta oleada de incorporaciones están posibilitando el demarrage que el Betis está ejerciendo tras el mal rollo que supuso la cita con los croatas del Dinamo. Y que no se nos olvide Sabaly, que dio una disertación el domingo de cómo ha de comportarse un lateral. Esperemos que la ola de lesiones que sufre el equipo no le llegue también a él, tan proclive a lesionarse. Y es que el franco-senegalés no ha salido de una para meterse en otra y así sucesivamente.

De todos los recién llegados quiero resaltar el rol que está desempeñando Cardoso, Johnny en el dorsal. La guinda que faltaba tras varios recitales en la resta fue el golazo al Athletic en un prodigio de pegada limpia y contundente. Gran gestión ahí de Ramón Planes y con efectos secundarios, pues tiene la virtud de cambiar el escenario en que se desenvolvía el futuro como bético de Guido. Un escenario que ha virado para beneficio indudable del Real Betis Balompié.

Aquí el único problema se centra en la inoportunidad de tantas lesiones, con abundancia de las de larga duración. Y como dato que lo califica, está que Fekir aguantase con la nariz rota hasta el minuto 85 repitiendo lo de hace un año en Elche, en que siguió hasta el final con un cruzado roto. ¿Continuará este ritmo de lesiones? Esperemos que no, pero hay que abundar en lo positivo de cómo el Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié, gestionó la ventana invernal.