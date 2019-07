El Betis, inamovible por Júnior

Tanto Lo Celso como Júnior asomaban a principios de verano como los principales activos béticos para hacer caja de cara a fichar nuevos jugadores. Sin embargo, a falta de pocas horas para que julio finalice, ni uno ni otro han abandonado la disciplina verdiblanca, como sí hizo Pau López, que dejó una buena cantidad de dinero en las arcas.

Uno espera a que el Tottenham de verdad apueste por él. Otro escucha cánticos de sirena del Barcelona, a los que reacciona con una tímida sonrisa. Pero lo cierto es que ambos saben que es el Betis el que tiene la sartén por el mango en lo relativo a su futuro. De hecho, al argentino lo esperan en el Benito Villamarín para poner las cartas sobre la mesa, y ver de qué forma puede desencallarse su pase al cuadro londinense, que no termina de subir los 50 millones de euros en los que dice plantarse. La cuenta atrás para llegar a un acuerdo sigue su curso, porque la Premier League cierra el mercado el 9 de agosto, y cualquier operación debe cerrarse antes de la misma.

En el caso de Júnior, la situación que se vive con el Barcelona es parecida. En la Ciudad Condal, por si acaso la operación termina llegando a buen puerto, han puesto a funcionar la máquina para hacer un lavado de imagen del futbolista de origen dominicano, puesto que en su adolescencia puso algunos tuits bastante polémicos hacia Messi, intocable de la entidad y ahora ha tratado de desquitarse, alabando tanto al argentino como a su potencial compañero en el lateral zurdo, Jordi Alba. Aunque, todo sea dicho, también reconoció estar centrado en el Betis. Aunque la maquinaria ya se haya puesto a funcionar...

Pero lo cierto es que mientras que el Barcelona no aumente considerablemente su oferta de 20 millones de euros por Júnior, el acuerdo entre las partes está muy lejano de fructificar. Mucho. Todo ello, a pesar del indudable empeño de Ernesto Valverde en contar con el todavía lateral del Betis, recientemente campeón de la Eurocopa sub 21. El técnico no quiere que le ocurra con otras peticiones que hizo a la directiva –solicitó firmar a Iñigo Martínez, ahora en el Athletic– que ésta no cumplió.

Sin embargo, en el Barcelona entienden que Jordi Alba es el jugador llamado a ocupar, si no media nada extraño, el lateral izquierdo del once, por lo que entienden que superar la cantidad de 20 millones de euros por Júnior sería pagar algo fuera de mercado, sobre todo tras las fuertes inversiones que se han hecho este verano. Y todavía con el tema de Neymar en el alambre.