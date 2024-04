Betis: Con las lógicas dudas en el ataque

El Betis se juega buena parte de sus opciones de clasificación europea en su visita a Mestalla este sábado (18:30). Con la defensa ofreciendo una sensación de inseguridad las últimas jornadas –acumula siete partidos, seis de liga y el de Zagreb– sin dejar su portería a cero desde el empate sin goles en Heliópolis contra el Alavés, las opciones de puntuar ante el Valencia (incluso un empate no sería mal resultado) pasan por un ataque en el que Manuel Pellegrini valora hacer cambios.

Y no es que sea una novedad que el técnico apueste por las rotaciones, al contrario, pero la importancia del encuentro hace que valore una serie de variaciones en busca de una mayor presencia ofensiva ante un conjunto que en la liga no pierde como local desde el 27 de setiembre y que apenas ha encajado ocho goles en 15 encuentros en casa.

La tropa de Rubén Baraja sólo ha perdido dos encuentros en su estadio: el 0-1 anteriormente citado frente a la Real Sociedad y el 1-2 contra el Osasuna un mes antes, el 27 de agosto, en la tercera jornada. Es por ello que será clave la capacidad en ataque que muestre un Betis que ha recuperado la mejor versión de Isco como faro en la zona de vanguardia, en la que también parece un fijo Fornals, uno de los fichajes del mercado invernal. Quedan dos puestos por decidir.

La apuesta por el '9'

¿Willian José o Bakambu? Es la pregunta que contestará Manuel Pellegrini cuando se conozca la alineación del encuentro, aunque hay situaciones que analizar para el debate que sirven de pistas. El brasileño está en su temporada más goleadora con el conjunto sevillano y, sin embargo, sigue pareciendo que su rendimiento es insuficiente. Acumula 10 tantos y tres asistencias en liga en 27 partidos y 1.635 minutos frente a las nueve dianas y cuatro asistencias que firmó en la 2021-22 en 32 encuentros y 1.607 minutos. Ambas cifras mejoran sobremanera las de la campaña pasada cuando apenas marcó sólo dos goles y dio una asistencia en 712 minutos. Hizo un doblete ante el Girona, pero en la última cita contra el Celta se fue al banquillo sin pena ni gloria en el descanso tras una mala primera mitad (como la del equipo en general) en la que apenas participó en el juego de ataque.

Fue Bakambu precisamente quien lo sustituyó, después de perderse los últimos cinco partidos por una lesión muscular, y apareció más que su compañero (ante un rival más desgastado) con desmarques, trabajo defensivo e incluso una ocasión fallada tras una galopada desde el centro del campo. En las pocas apariciones del internacional congoleño, que apenas acumula de verdiblanco 103 minutos, ha anotado un gol y ha mostrado un trabajo muy del gusto del técnico.

El costado izquierdo

Seguramente la otra duda del preparador chileno está en la parcela izquierda del ataque, donde ningún jugador acaba de agarrar la camiseta. Podía hacerlo Chimy Ávila, pero el argentino está convaleciente de una rotura muscular que puede hacerle perder lo que queda de curso, mientras que las oportunidades dadas a Abde no han tenido respuesta sobre el campo por el internacional marroquí. Ayoze es el titular para Pellegrini, pero no parece el mismo jugador desde que reapareciera de su lesión. Estuvo ausente seis encuentros ligueros más los dos de Confrence League y volvió al inicio de la racha de cuatro derrotas seguidas en el Metropolitano, siendo titular frente al Rayo y el Girona. También salió en el once inicial ante el Celta, pero como Willian José se quedó en el banquillo tras el paso por el vestuario.

Fekir podría ser una alternativa, pero lo cierto es que partiendo desde el costado zurdo no es tan decisivo y si intercambia su posición con Isco al final uno por otro la casa se queda sin barrer. Es cierto que así entró en la segunda parte contra el Celta, aunque no parece la opción para empezar el partido. Rodri ha tenido también oportunidades en esa posición, pero tampoco es su sitio natural y con pocas alternativas el canario, siempre valorado por Pellegrini por su trabajo, puede tener una nueva ocasión de resarcirse.