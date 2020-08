El mercado en el fútbol español no se está moviendo demasiado. En el caso del Betis, apenas se han registrado las salidas de Barragán, que acababa contrato, Aleñá y Pedraza, los dos que concluían cesión, y el regreso de los cedidos –Sanabria, Camarasa, Ruibal y Narváez, a la espera de Francis y Kaptoum–. Y es que la reducción de ingresos por la pandemia ha afectado a la economía de los clubes y LaLiga ha impuesto duras restricciones para poder inscribir nuevos jugadores.

El Betis, como la gran mayoría de equipos del fútbol profesional, supera el tope salarial para esta temporada con los gastos comprometidos de años anteriores, por lo que primero debe hacer caja para poder acudir al mercado. O, en su defecto, buscar jugadores libres, como es el caso de Claudio Bravo, con el que tendrían menos problemas. Y es que los gastos en plantilla se han disparado en los últimos años y en este curso no se pueden introducir conceptos como las ventas previstas en el mercado estival, una fórmula admitida hasta que estalló la pandemia en base a un baremo de las últimas tres temporadas; y tampoco se puede incluir el capítulo de abonados, ya que está por ver si los aficionados pueden volver a los estadios en la temporada que en principio debe arrancar el 12 de septiembre.

"Quizás tengamos que bajar un 20-30% mínimo el presupuesto y hasta un 50% si no hay traspasos. El Betis para crecer tiene que vender. El Betis, si no vende, no va a estar en disposición de fichar jugadores por muchos millones de euros", señaló el propio presidente, Ángel Haro, el pasado mes de junio sobre las perspectivas económicas para la temporada. Y hasta el momento la entidad verdiblanca no se ha desprendido de futbolista alguno, lo que limita su presupuesto y su tope salarial.

Tampoco han llegado ofertas importantes a las oficinas de Heliópolis. Aunque el club tiene algún jugador colocado como intocable, como es el caso de Canales, ningún equipo ha puesto hasta ahora una cantidad interesante por un miembro de la plantilla bética. Ni por Mandi, que acaba contrato en 2021, o Loren, que dejaría una gran plusvalía al ser canterano, han aparecido esas propuestas que se esperaban en el Betis, pero tampoco por Fekir o William Carvalho, los dos jugadores del equipo bético más cotizados en el mercado.

Con este panorama, el nuevo director general deportivo, Antonio Cordón, se ha venido moviendo para avanzar en algunas opciones interesantes –Rui Silva, Martínez Quarta o Erick Pulgar–, a la espera de que las negociaciones puedan fructificar cuando el mercado se acelere y el Betis reciba algunos ingresos económicos añadidos al conseguido por Feddal.

También la opinión de Manuel Pellegrini tendrá una vital importancia. El técnico tiene la palabra sobre la confección final de la plantilla y, tras analizar el rendimiento en la pretemporada, deberá tomar decisiones. Jugadores como Sanabria, Camarasa, Diego Lainez o Tello han sido puestos en cuestión en el pasado y será ahora el chileno el que indique cómo debe actuar la entidad con ellos en un mercado a la baja.

Aunque el periodo de fichajes se extenderá hasta el próximo 5 de octubre, apenas faltan tres semanas para el comienzo del campeonato, por lo que las gestiones deben recibir un impulso. Además, el hecho de que este fin de semana finalicen todas las competiciones pendientes, con la final del play off de ascenso a Primera y también la de la Liga de Campeones, también debe significar un acelerón en esos movimientos de entradas y salidas tanto en el Betis como en el resto de clubes.

Eso sí, Cordón lo tiene claro. El Betis necesita ingresar dinero por ventas antes de acometer esos fichajes que aparecen en su libreta, después de que la pandemia del Covid-19 haya alterado el orden normal del fútbol.