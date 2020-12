La Junta General de accionistas del Betis del próximo 21 de diciembre tendrá dos alternativas para el puesto de mando, después de que ayer se confirmase la creación de la plataforma Es posible otro Betis, que cuenta con Lorenzo Serra Ferrer entre sus líderes. Precisamente, el balear fue ayer el primero en tomar la palabra para exponer los motivos que han llevado a esta decisión de buscar un cambio de rumbo. "El paso que he dado es lo mejor para el Betis", señaló el balear en Radio Sevilla sobre la necesidad de volver a la escena pública y tras anunciar que asistirá en primera persona a la Junta.

"Decidí apoyarlos, darles no solamente el número de acciones que tengo sino también ir en ayuda del Betis, al ver las muestras de agotamiento de este proyecto, si se puede decir así. Hay una serie de problemas focalizados, unido a decisiones o dando la sensación de ser muy faltos de conocimientos y dando bandazos. Esta gestión está de alguna manera dañando la imagen y las posibilidades de lo que es el Betis. A partir de aquí o lo apoyamos y lo ayudamos o se va a convertir en una situación muy grave", expuso Lorenzo Serra como primer argumento para esta movilización.

Cambio "La toma de decisiones no está sustentada en el conocimiento de lo que puede y debe ser el Betis"

Tras el adiós del balear en junio de 2019, el Betis inició un declive tanto en el apartado deportivo como en el económico y eso no ha pasado desapercibido para el propio Serra Ferrer. "Estamos ante un proyecto en el que el agotamiento y la desilusión del beticismo está de manifiesto continuamente, el crecimiento es prácticamente cero. De la situación económica todo el mundo está hablando de que es muy grave, hay que buscar soluciones que no sean tan costosas para que no peligre la viabilidad y tratar el beticismo como se merece", señaló Serra, que continuó en su crítica a la actual gestión: "La toma de decisiones no está bien sustentada en el conocimiento de lo que puede ser el Betis, lo que debe ser el Betis y lo que ansía el beticismo. El que lo ignora comete un error grandioso, y estamos viendo que esto se hace. No se ha tenido este liderazgo para cambiar algunas cosas que normalmente cada temporada es necesario, no dar estos tumbos de dirección deportiva, secretaría técnica, entrenadores, jugadores... Un montón de cambios que suponen un despilfarro importante".

Alternativas "El personalismo no puede existir en un club de esta grandeza, nadie puede ser indispensable"

No quiere Serra que el esfuerzo de la nueva plataforma se centre en su figura. "El personalismo no puede existir en un club de esta grandeza y que alguien se crea indispensable es una tontería de las más grandes que puede pasar por la cabeza. No es el problema éste", indicó el exvicepresidente deportivo, al que tampoco le preocupan las críticas que puedan vertirse sobre su persona: "Soy una persona experimentada en el mundo del fútbol, conozco los problemas que puede haber, los obstáculos que se pueden meter en el camino, pero uno siempre responde con firmeza a su conciencia. Añado el respeto que le tengo al beticismo y la gratitud que siempre le tendré a cómo me han tratado, me han apoyado y me han ayudado a sentirme realizado y feliz. Lo demás, lo respetaré y nada más".

Mensaje "Sin autocrítica y siendo serviles no se ayuda al Betis; debe haber una parte crítica y exigente"

Tampoco le preocupa al mallorquín una posible derrota en la Junta. "Yo seguiré siendo bético todo el resto de mi vida y ahora me toca ser bético de a pie. Si nos toca esperar si el beticismo así lo ha querido, lo entenderemos. Cualquier persona que forma parte de lo que es el Betis puede aportar, expresar su idea, su criterio, de cómo ve el fútbol, cómo ve al Betis y cómo puede representar los valores que el beticismo tiene. Todos lo demás es una falta de respeto a los muchos años de este club y al beticismo, que es el alma", afirmó Serra, que, además de apuntar que ha recibido llamadas de béticos preocupados por la actual situación, finalizó con un recado a los actuales rectores béticos: "Cuando leo y escucho algunas entrevistas, algunas informaciones que quieren dar no obedecen a la verdad. Es muy triste y es un flaco favor que se le hace al Betis. Así no se puede gestionar el club ni trabajar en el Betis. Hay que ser más leal en responder, en hacer un Betis mejor cada día. Sin autocrítica y sí siendo serviles de alguien por el bien de un grupo determinado no me parece correcto, ésa no es manera de ayudar al Betis. Necesita una parte que sea crítica, exigente y esté identificada".