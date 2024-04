Betis: La peor racha en la era Pellegrini y aun así peleando pro Europa

Por primera vez en la era Pellegrini el Betis ha encadenado cuatro derrotas consecutivas que ponen en peligro su clasificación continental por cuarta campaña consecutiva y, lo que es peor, genera dudas en un proyecto al que le faltan mimbres para seguir dando pasos adelante y cuyo presupuesto puede verse mermado en caso de no lograr el pase europeo. El panorama real se conocerá el sábado por la noche, cuando dependiendo del ganador de la Copa del Rey se sabrá si hay una plaza más para Europa o no. Si el séptimo puesto tiene premio o no. Mientras tanto, lo objetivo es que después de cuatro jornadas sin sumar la Real Sociedad, que estaba con dos puntos menos antes de este bache heliopolitano, es sexta con siete puntos más que los verdiblancos.

Es extraño este bache bético. Si algo caracterizó siempre al Betis de Pellegrini fue su regularidad. El equipo no se caía nunca, por lo que esta mala dinámica de resultados, "más que de juego", según el propio entrenador, es un terreno inexplorado hasta ahora para un plantel que antes siempre se levantó al momento de otros problemas como lesiones o eliminaciones dolorosas. Ahora, sin embargo, el cuadro verdiblanco se enfrenta por primera vez a una larga crisis en el tiempo con la que convivirá más tiempo del deseado por los dos parones ligueros de por medio, el último el de este fin de semana, por lo que la cita del 12 de abril, viernes de pre Feria, contra un Celta (21:00) que sólo ha perdido uno de sus últimos cinco encuentros está marcada en rojo.

Ya antes del anterior parón hubo conjura en la plantilla para darle la vuelta a la situación en Montilivi. Pero ante el Girona cayó la cuarta derrota seguida del conjunto bético, una circunstancia que no se daba desde la fatídica campaña 2013-14, la del infame descenso de los 25 puntos, cuando ya con Gabriel Humberto Calderón en el banquillo un conjunto ya desahuciado encadenó seis partidos seguidos perdiendo entre las jornadas 31 y 36. Una racha de 0/18 puntos que, sumada a otros 14 encuentros seguidos antes sin ganar, con Pepe Mel y Juan Carlos Garrido al mando en la que lograron sumar sólo tres puntos (tres empates) de 42 posibles, materializó el último gran batacazo.

Nada tiene que ver esa situación con la actual en la que el Betis está en la pelea por Europa ya en la recta final de un campeonato al que le quedan ocho jornadas, circunstancia que da menos margen de error y añade presión a la obligación de reaccionar ya. El 0/12 puntos actual es la peor serie con Pellegrini al frente. En la 2020-21 encadenó tres derrotas, en la 2021-22 sumó un punto de nueve posibles entre las jornadas 18 a la 20 y 2/9 en las tres primeras, mientras que el pasado curso sólo encadenó dos choques sin sumar como peor serie de resultados.

Los verdiblancos no encadenaban cuatro derrotas desde el descenso en la 13-14

Antes hubo rachas peores al 0/12 actual. Por citar las que hubo hasta esos seis partidos perdidos en la 2013-14 cabe señalar que en la 2019-20 Rubi estuvo cuatro encuentros sin ganar haciendo un 1/12 de puntos entre las jornadas siete y la 10, aunque lo que le costó el puesto fueron seis partidos sin lograr el triunfo en los que sumó tres puntos de 18 entre las jornadas 21 y 26. Ganó después al Real Madrid y volvió a hacer un 1/9, perdiendo con el Sevilla y el Athletic para acabar su aventura bética. Alexis Trujillo hizo cuatro puntos de los 21 en juego con una victoria, un empate y cinco derrotas, las últimas tres consecutivas.

En la 2018-19 la peor racha verdiblanca fue un punto de 15 posibles en la recta final del campeonato, arrancando en la jornada 32, lo que impidió al conjunto de Quique Setién luchar por Europa; mientras que en la 2017-18 sí reaccionó tras sumar dos puntos de 18 posibles (dos empates y cuatro derrotas) de la jornada 10 a la 15.

Un curso antes, en el 2016-17, Víctor Sánchez del Amo tomó el relevo de Gustavo Poyet, aunque tampoco acabó la temporada. Hizo un 4/21 puntos a mitad de campaña con cuatro empates, aunque tras ganar al Málaga por 1-2 hizo otro 3/18 con un triunfo en seis partidos. Encadenó después dos victorias, pero tres derrotas más seguidas, la última un 4-0 contra el Leganés, le costaron el puesto a dos envites del final. Y en la 2015-16 entre Pepe Mel, destituido, y Juan Merino firmaron un 4/27 con nueve partidos sin ganar.

La actual racha de Pellegrini es un 0/12 tras perder con el Atlético, contra un Villarreal al alza en casa, en Vallecas y ahora con el Girona, tercer clasificado, en un Montilivi donde sólo han puntuando tres equipos (triunfo del Real Madrid y empates de la Real sociedad y el Athletic). Las alarmas están encendidas porque se puede perder el tren europeo y las deficiencias en el plantel son cada vez más evidentes, lo que deja señalada a más personas que intervinieron en la planificación y no sólo a un técnico que ya ha demostrado su capacidad para darle la vuelta a situaciones complicadas, exprimiendo al máximo lo bueno de sus plantillas, por lo que mirando atrás lo que lo precedió hay que valorar que aun en su peor momento el Betis de Pellegrini sigue en la lucha por Europa.