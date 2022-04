El Betis puede seguir mirando hacia arriba

Pendulazos que suelen darse en un partido y lo que el VAR le quitaba en la primera parte se lo devolvía en el tramo final. Y de esa forma, un Betis que no merecía perder en Carranza acabó ganando cuando apenas quedaba tiempo para algo. Tello y Borja Iglesias desde los once metros, dos de los recambios que dispuso Pellegrini cuando tocaban bastos, lograron una remontada que permite seguir aspirando a un lugar preferente.

Fue un partido que el Cádiz afrontó desde la ley del máximo esfuerzo y de un juego que a veces bordeaba al Reglamento, pero al que el Betis no sólo no le perdió la cara, sino que fue el que manejó el juego en una gran parte del choque. Era el Betis de siempre, ese que no tiene urgencias para salir, pero que se revoluciona de tres cuartos en adelante no más entran en liza Fekir y Canales. Y bien que pudo dar frutos muy pronto, pero ahí anduvo enredando el VAR.

¿Cómo puede ser fuera de juego de un futbolista que cuando entra en escena es ya con el balón dentro? En fin, que doctores tiene el VAR, y a todo esto continúa un Cádiz que defiende con fanatismo para que en la segunda parte se igualen las cosas y hasta se desequilibren con el gol de Alejo tras asistencia involuntaria de Juanmi. Va casi una hora y el Betis tarda en reaccionar a un golpe que puede ser definitivo. Pero ahí surgen los cambios milagrosos de Manuel Pellegrini.

Con Joaquín se elabora mejor y con Tello y Borja nunca se sabe qué puede ocurrir. El catalán, en el primer balón que toca, da un pase a la red de veinticinco metros y el gallego va a ir por un balón perdido para provocar penalti de Alcaraz. Y todo acaba entre abrazos en la grada y jolgorio en una grada poblada de béticos que viven una comunión gozosa con sus futbolistas. Se temía lo peor, pero este equipo no baja los brazos y puede seguir mirando hacia arriba.