Betis, la realidad del plan

El Betis no hará dispendios en el mercado de fichajes. Si esa realidad ya era asumida dentro del club desde hace meses, tanto el presidente, Ángel Haro, como el director general deportivo, Antonio Cordón, incidieron en esa contención del gasto como una de las claves de la planificación durante la presentación de Youssouf Sabaly.

"El mercado está muy difícil para todos, hay una crisis mundial y el camino del Betis es parecido al que hicimos el año pasado. Queremos traer buenos profesionales, que vengan a aportar y tengan hambre. Lo del bajo o mucho coste lo dicta al final el rendimiento a final de temporada. Lo que tenemos que buscar son futbolistas que aporten, que cuesten o no, no es importante. En estos momentos de crisis estamos navegando medianamente bien y es el camino que tenemos que continuar hasta que tengamos más recursos", aseguró Antonio Cordón sobre la situación económica del Betis, un aspecto en el que ahondó cuando se lo cuestionó por la posibilidad de fichar a Diego Godín: "En los valores económicos en que se mueven esos jugadores, ahora mismo el Betis no puede entrar. Nos tenemos que olvidar y nos tenéis que ayudar a olvidar ese tipo de nombres imposibles para la actualidad del Betis, estamos en otro camino totalmente diferente".

Una respuesta similar la ofreció Ángel Haro cuando se le preguntó por Dani Ceballos, un viejo sueño del club verdiblanco. "Ha expresado en muchos medios su beticismo y es de alabar. Ahora estamos en una dimensión económica con la que no es alcanzable fichar un jugador de estas características y menos pagar un traspaso como quiere el Real Madrid", indicó el dirigente, que sólo se abrió a una posible inversión si antes se realiza una gran venta: "Nuestros ingresos se han reducido a la mitad este año. Tendremos un incremento por Europa y por el público, pero no será el de antes de la pandemia. Y nos tenemos que adaptar, no habrá grandes fichajes. En el caso de una salida importante, si viene una oferta irrechazable y hay una plusvalía significativa, se podría reinvertir en el equipo".

El plan del verano está marcado. Tras fichar a Sabaly, el sustituto de Emerson, los dirigentes trabajan para encontrar dos centrales, una posición en la que ha salido Mandi y en la que se busca también un acuerdo con Sidnei. "Tenemos una necesidad con la salida de Mandi, estamos trabajando en ello y esperamos que se pueda concretar en las próximas semanas. Pero el fútbol económicamente está muy complicado y las cosas son muy difíciles. Queremos acertar en todos los sentidos, no arriesgar y estar muy seguros en los pasos que damos", indicó Antonio Cordón, que no quiso detenerse en nombre propios.

El propio club verdiblanco reconoció el lunes que Fabián Balbuena es una de las opciones que se maneja, pero no la única dentro de una lista en la que también aparecen, entre otros, Fede Fernández o Mateo Musacchio.

"En las grandes ligas todavía no se ha abierto el mercado de salidas y fichajes, va a ser un mercado bastante longevo, vamos a estar prácticamente todo el verano con nombres, movimientos y rumores. Es lo que nos toca. Con tranquilidad y buen hacer esperemos tener un buen equipo con vistas a comenzar la temporada, que ya lo teníamos esta campaña", indicó Cordón, que sí lanzó una advertencia a aquellos clubes interesados en Fekir: "Es un gran jugador y todo lo que sea tener buenos jugadores es lo que queremos, mantenerlo. Sabemos cómo está el fútbol y en ningún club hay ningún jugador intransferible con ofertas suculentas. Para nosotros es una piedra angular tenerlo y mantenerlo, si alguien quisiera venir a por él tendría que pagar muchísimo dinero".