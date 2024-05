El Betis, ante una recta final optimista

DEPENDER de uno mismo es una de esas ventajas que la vida ofrece alguna que otra vez. Que hagan lo que hagan los rivales no les sea suficiente siempre da un plus de tranquilidad de cara a lograr los objetivos. Ese caso se da en este Betis cuando el curso cuarto bajo el mando de Pellegrini emboca la recta culminante. ¿Y de qué objetivo estamos hablando? Pues de cuál vamos a hablar que no sea esa sexta plaza que hoy ocupa la Real.

Llegar a cinco etapas del final dependiendo de uno mismo habla muy bien de una campaña en la que el Betis ha sido víctima propiciatoria de las lesiones de larga duración. Lesiones largas, ciertamente inoportunas y como aspirantes a premio a la desgracia el que un futbolista se lesione cuando el gol lo tiene entre ceja y ceja. ¿O se recuerda una lesión más inoportuna que la de Bakambu cuando enfilaba el marco rival? Una lesión importante que se agravó por cuándo ocurrió.

Interminables lesiones como fueron las de Fekir y Guido, o eternas como la de Bartra han dificultado sobremanera el cuarto curso de Pellegrini en Heliópolis. No obstante, ahí sigue el equipo, con sus opciones continentales intactas y por encima de varios rivales con presupuestos más altos. Entonces, a qué tanto buscarle al gato más pies de los que la naturaleza le dio y andar colocado en la recta definitiva sin depender de nadie para conseguir lo anhelado es muy positivo.

La última broma en el capítulo de lesiones ha sido cómo de un plumazo se ha desmontado toda la estrategia seguida en enero con vistas al ataque. Dos futbolistas clave para ese despegue han caído de un plumazo, o en dos en el caso de Bakambu, que se lesionó al poco de marcar en Zagreb y que volvió a caer una décima de segundo antes de gozar de una ocasión clara de gol. En fin, que puede decirse en Heliópolis que quizás los ladridos sean más bien a causa de lo bien hecho.