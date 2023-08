El Betis saca adelante la ampliación de capital de forma abrumadora

El consejo del Betis ha sacado adelante la propuesta de ampliación de capital con 56.813 acciones que han votado a favor en una Junta en la que el primero que tomó la palabra fue el presidente, Ángel Haro. "En nombre del consejo del Real Betis Balompié le damos la bienvenida a la Junta general extraordinaria. Son ustedes los propietarios del Betis y aquí se dirime el futuro del club. Agradezco a los béticos la enorme participación en esta Junta a pesar de celebrarse en agosto. Demuestra el compromiso de los béticos con su club. Para cualquiera sería un error intentar dirigir este club sin tener en cuenta a un extenso cuerpo de accionistas. Espero de corazón que asistamos a una Junta tranquila, con educación en las opiniones", indicó el máximo dirigente verdiblanco, que constituyó la mesa con el secretario del consejo, Carlos González de Castro.

Concurrieron a esta Junta 60.750 acciones asistentes. Hubo al menos el 50% (51,7% con derecho a voto indicó la mesa) de quórum por lo que quedó constituida la Junta, aunque existieron voces discordantes. Así, Salvador Carrero Moral cuestionó la constitución de la lista de accionistas. "Aquí se nos ha dicho que está debidamente concurrida por haber 60 y pico mil accionistas. Quiero levantar propuestas, porque el criterio viene a ser contrario al mantenido en anteriores juntas, en las que se contaba todo el capital con derecho político suspendido". La respuesta de la mesa fue de Carlos González Castro: "Usted viene a decir que como hemos tenido un criterio, aunque no sea el más adecuado, que se mantenga". Y es que no se computaron para el establecimiento del quórum las 36.000 acciones de Farusa. "Debemos ceñirnos a la legalidad. No podemos conceder derecho de voto a unas acciones que están suspendidas judicialmente", afirmó el consejero y secretario González de Castro.

La defensa de la gestión económica

Posteriormente, Ángel Haro tomó la palabra para defender el primer punto, pero dio antes paso a una intervención del CEO, Ramón Alarcón, y el consejero José María Pagola.

Pagola indicó lo siguiente: "La razón fundamental de la situación en la que nos encontramos no es una cuestión de la forma de gestionar el club sino del impacto obtenido por el Covid. El Covid claramente nos ha llevado a esta situación. Afecta al Betis y a todos los clubes de la Liga. Es la causa de la situación en la que nos encontramos. Hay un traspaso de duda de corto plazo a largo plazo. Se reduce el fondo de maniobra negativo. Seguimos unas cantidades de deudas importantes. La deuda neta es de 112 millones en 2023, récord de duda neta, tras los años del Covid, y a partir de ahora en 2024 será de 64, en 2025 de 77, en 2026 de 110 y a partir con la construcción del nuevo estadio la deuda volverá a bajar por los ingresos que esperamos. A 30 de junio de 2023 tenemos un patrimonio neto negativo de 72 millones de euros y le restamos el préstamo participativo de CVC y el patrimonio neto negativo ajustado pasa a -25. Con la ampliación de 43 millones el patrimonio neto tras la ampliación sería de 18. El capital social tras la ampliación sería el patrimonio neto de 16 con un superávit patrimonial de 2”, indicó.

"Esta sería una de las razones por las que ampliaos capital en 43 millones. Podíamos haber ampliado en 72 millones pero no se puede pedir un esfuerzo ilimitado al accionista”. “La ampliación nos hace falta para corregir le patrimonio neto. Es una losa y necesitaos quitárnosla de encima. De cara a la Liga tener mayor credibilidad y solvencia", agregó Pagola.

"Estamos recuperando los noveles de ingresos prepandemia. Todas las líneas han crecido. Se ha hecho un salto en lo deportivo y en los beneficios económicos. Este consejo antes de la pandemia crecía en lo social, en lo deportivo, económico y en infraestructuras. Sólo, el bache por la pandemia", dijo Ramón Alarcón.

El turno de Ángel Haro

Fue el momento de palabra para Ángel Haro: "A través del primer decálogo de Aba hemos llegado hasta aquí. Hubo cambios en lo deportivo y en lo social. El futuro del Betis se decide en las juntas y no en los juzgados. En lo económico, por el Covid, se ha complicado la situación económica. No es una excusa. Es un hecho objetivo. Así lo indica la propia Liga. Es falso que el Betis haya sido el único club con pérdidas por el Covid. Decidimos no malvender. Hacer lo contrario nos hubiera llevado a perder el tren europeo y las pérdidas similares o incluso mayores. Estas pérdidas te obligan a tener ingresos extraordinarios, por eso dentro de nuestro plan estratégico nos planteamos esta ampliación de capital para mantener el nivel competitivo. Esta ampliación por sí solo no va a permitir grandes inversiones, pero sí mantenernos en este nivel (95-100 millones de euros) y una mejor financiación para el nuevo estadio. La ampliación de capital sólo beneficia al Betis, no a sus accionistas. Hemos intentado buscar otras alternativas. La mejor medida para una sociedad anónima es poder recibir una ampliación de capital. Por eso, por el bien del Betis y ejecutar el plan estratégico solicito el apoyo a la ampliación de capital".

Tras el turno de comparecencia de los accionistas, con una mayoría de apoyo a la ampliación, llegó el turno de las votaciones. Primer punto: Aprobación, en su caso, de aumento de capital de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales ha sido aprobado con 56.813 acciones a favor. En contra 3.141 acciones y abstenciones 800.

Segundo: Delegación de facultades de ejecución del aumento de capital en el consejo de administración. Ambos puntos se liberaron conjuntamente, aunque se votaron por separado. Aprobado por 56.828 acciones favorables, 2701 en contra y 1226 abstenciones. Se adopta por mayoría absoluta. De esta forma quedó aprobada la ampliación de capital por mayoría abrumadora.

Bellerín y Bartra serán inscritos

Para el cierre de la Junta tomó la palabra de nuevo Ángel Haro: "Gracias por respaldar nuestra propuesta. Es la mejor decisión para el futuro del Betis. Los resultados son relevantes. El voto popular ha sido el mayor de todas las juntas que recuerdos y en un 88% ha apoyado a este consejo. En segunda convocatoria también se habría aprobado la ampliación. Esta misma noche presentaremos los avales para inscribir a Bartra y Bellerín".