Una semana de escaparates

Con dos fichajes ya atados –Luiz Felipe y Luiz Henrique– y con la prevista continuidad de Willian José, el Betis se toma con calma sus siguientes movimientos en el mercado. Aguarda la entidad heliopolitana una posible venta que ayude tanto a cuadrar el balance como a seguir avanzando en la planificación y, precisamente, hoy regresan las selecciones nacionales, con Guido Rodríguez y William Carvalho como principales focos de atención en verdiblanco.

El argentino, concentrado desde la pasada semana con Argentina en Bilbao, disputa esta noche la Finalissima 2022, ese encuentro de reciente creación en el que se medirán el campeón de América, la selección albiceleste, y el campeón de Europa, una Italia que no estará en el Mundial y que quiere reivindicarse en esta nueva cita.

Todo apunta a que Guido Rodríguez ocupará un lugar preferente en los planes de Lionel Scaloni, el seleccionador argentino, lo que pondrá al bético en el escaparate de un partido de enorme repercusión. La buena temporada de Guido y su constante presencia con Argentina han elevado su cotización en el mercado y lo han convertido en una de las posibles vías de ingreso para el Betis. De hecho, el Atlético está muy pendiente del centrocampista, muy del gusto de Diego Simeone para reforzar la medular colchonera.

En el Betis se cuenta con Guido, aunque como ocurre con cualquier otro jugador, el club escuchará propuestas que le supongan un alivio en sus cuentas, a la vez que supongan un salto cuantitativo para el futbolista. El centrocampista ha manifestado sentirse a gusto en la entidad e incluso los cánticos de los aficionados pidiendo su continuidad llegaron a emocionarlo, de ahí que no haya movido nada para buscar una salida y la misma, si se acaba produciendo en algún momento, será pactada entre todas las partes.

Una situación distinta vive William Carvalho. El luso ha recuperado su estatus gracias a su buena campaña en el Betis, lo que lo ha devuelto a los planes de Fernando Santos, seleccionador portugués, aunque ahora con más competencia para entrar en el once inicial. Con todo, Portugal visita mañana a España, en un partido que se celebrará en el Benito Villamarín, un escenario perfectamente conocido por William.

El futuro del centrocampista portugués está en el aire. Aunque tiene un año más de contrato, el Betis no quiere que se llegue al mismo sin haber tratado o bien una posible ampliación o bien una salida que deje dinero en las arcas. Con ese escenario, la presencia de William con Portugal podría elevar su cartel en el mercado y de hecho la idea del club es la de tratar su futuro una vez que acaben los compromisos de selecciones.

Los tiempos de William

La continuidad de William Carvalho es uno de los frentes abiertos en el Betis. Si hace unos días la prensa turca informó del interés del Fenerbahçe, el propio centrocampista luso ha salido al paso de esa noticia para asegurar que sólo está centrado en los compromisos de la selección portuguesa, que mañana se mide a España en el Benito Villamarín.

"De momento no, simplemente estoy centrado en la selección y en lo que tiene que hacer el equipo en estos partidos", comentó William Carvalho cuando lo cuestionaron sobre si ha dialogado con Jorge Jesús, el técnico portugués que apunta al banquillo del conjunto turco. "Es cierto que hice una temporada excelente, pero no sé si es mi mejor temporada o no, estoy en un buen momento de forma y así quiero seguir. Obviamente, al estar en un buen momento, soy un jugador más para darle dolores de cabeza al míster", añadió el luso sobre su buena temporada en el Betis.

También se refirió a otras cuestiones como su posición en el campo, ya que Portugal y el Betis emplean sistemas distintos. "He jugado mucho tanto de 6 como de 8, me siento muy bien en los dos sitios. Depende mucho del modelo de juego. En el club juego más con doble pivote, aquí en el selección he jugado más 8. Depende de lo que elija cada míster", comentó William, que también elogió al combinado español: "Todos sabemos que España es una gran selección, tiene grandes jugadores, como nosotros. Sobre lo que tenemos que hacer, el míster nos ha dado la idea y el día del partido las tendremos que poner para ganar el partido".

"Es una competición que está cerca de la Copa del Mundo, siempre es bueno estar en la selección, estos juegos serán importantes para el futuro en el Mundial", agregó sobre el duelo ante el combinado español.Por último, William respondió a las críticas en las redes sociales, donde se lo ha tildado de lento.

"Obviamente tengo que respetar las opiniones de las personas, pero sé que los que me rodean y las personas que viven conmigo constantemente no tienen esta idea y eso es lo más importante. No es ningún problema", comentó el bético.