El Betis, treinta minutos en el alambre

Treinta minutos duró la inquietud en el nido bético, pero fue media hora en que la sombra de otro alcornocazo revoloteó sobre la vertical de Pellegrini. El chileno conformó una alineación en la que se compaginaba la necesidad impelida por el chaparrón de bajas con la prudencia de una cuesta de enero que arrancó con el General Invierno como presunto obstáculo. Y cuando Briñol bate al estático Joel, una tropa de fantasmas se desata.

Es lo que tiene este sistema copero, que se afrontan los partidos con desconfianza al exceso de confianza que pueda lucir el superior. A Pellegrini, una broma de éstas tan macabras le costó dejar el Madrid antes de lo que deseaba y la cara del chileno, entre lo desapacible de la tarde, el marcador y los recuerdos dejaba bien claro que se temía lo peor. Y era para temérselo, ya que el gol navarro era una copia reeditada mil veces, con balón aéreo al área chica para que nadie reste.

Media hora desde el gol local hasta que Miranda ejecutó modélicamente un libre en situación ideal para un zurdo. El de Olivares lo es y su tiro durmió en la red tras tocar en una escuadra. Lo más difícil estaba hecho, pero es que dos minutos después enganchaba un obús Emerson para que ya pudiera darse por vendido todo el pescado. A partir de ahí, coser y cantar, ni un solo susto más, Juanmi hizo el tercero y el Betis se mete en dieciseisavos de final con solvencia.

Pero no puede ser que ni ante un equipo tan modesto como el Mutilvera sea el Betis incapaz de dejar su puerta a cero. Treintaitrés goles ya en lo que va de curso y eso es una cifra obscena y ciertamente preocupante. La asignatura más pendiente, la del balón colgado, no termina de sacarla adelante y ésa es una materia que se domina a base de trabajo y de machacar en frío. Afortunadamente, la cosa no superó la barrera de un simple susto y no se llegó al drama que se temió.