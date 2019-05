El Betis viajará el lunes a Washington desde Madrid

El Betis no finalizará su temporada con la visita del domingo al Real Madrid, sino que el club verdiblanco tiene cerrados dos amistosos la próxima semana en Estados Unidos, hacia donde se desplazará la expedición verdiblanca el mismo lunes por la mañana desde la capital de España.

Así, el equipo verdiblanco jugará el miércoles 22 de mayo en el Audi Field de Washington DC ante el DC United, uno de los equipos más laureados de la MLS, con un total de 13 trofeos a nivel nacional e internacional; tres días más tarde, el Betis jugará ante el Chattanooga FC en el Finley Stadium de Tennessee, un conjunto de la National Premier Soccer League (NPSL).

Quique Setién y su cuerpo técnico estarán al frente del equipo verdiblanco, que tiene las bajas confirmadas de Diego Lainez, Giovani Lo Celso y William Carvalho, que por los compromisos de sus respectivas selecciones no participarán de la gira. De igual forma, los dos lesionados, Sergio Canales y Antonio Barragán, también podrían permanecer recuperándose en la capital hispalense, ya que no podrán participar en los partidos, aunque esa decisión aún no es definitiva. Quien tampoco viajará con el equipo es el presidente, Ángel Haro, que el sábado estará presente en el palco del Villamarín como anfitrión de la final de la Copa del Rey.