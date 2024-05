El Betis volvió a pecar de falta de manejo con el marcador a favor

Demasiadas veces se ha dejado escapar el Betis una ventaja fuera de casa. No podía ser casual y no lo fue. Dos veces se puso por delante ante un rival, la UD Las Palmas, que llegaba tras encadenar ocho partidos perdidos, con la confianza hecha unos zorros y el miedo a plantarse en Cádiz el próximo fin de semana a cinco puntos del equipo que marca el descenso.

El 0-1 y el 1-2 fueron situaciones ideales para jugar con la desesperación de los canarios. Para quitarle la pelota y terminar de freírle la cabeza. Y, por supuesto, darle la puntilla con rapidez y verticalidad. Pero ni hubo manejo, ni la verticalidad, que apareció a veces (Abde, Bellerín, Rodri, incluso Fekir) se vio acompañada de finura, de claridad. La excepción fue Ayoze.

Defensa

Los cambios en los laterales con respecto al partido ante el Almería le sentaron mejor a la banda izquierda que a la derecha. Esta vez fue Aitor Ruibal, y no Abner, quien entró con el pie cambiado y estuvo a punto de torcerle la tarde a los suyos en esa acción que los locales reclamaron como penalti a Sandro por un pisotón. El VAR dejó claro que el delantero simuló, pero por poco se libró el bético, que ya estaba amonestado y al que se le colaron varias veces. Pellegrini no quiso tentar a la suerte y prescindió del catalán en el descanso.

Las Palmas está a punto de salvarse con lo justo en su delantera. No tiene nueve, a Munir le cuesta ir a la lucha con los centrales porque no tiene físico para ello y todo queda supeditado a una sorpresa, como ese balón que le cae a Álex Suárez o una conexión desde atrás de Loiodice con Moleiro. No estuvo atenta la zaga bética en esas acciones. Y menos mal que Pejiño salió con las botas cambiadas...

Sin Guido, y con Marc Roca sin el fuelle y la amplitud que mostraba en la primera vuelta, a Johnny le faltó carácter y mando para invitar a todo el equipo a dar un paso adelante y juntar las líneas. Hubo mucha separación entre líneas y los parsimoniosos pero técnicos medios amarillos lo aprovecharon en ese partido de ida y vuelta.

Ataque

El Betis volcó con exageración sus ataques por el costado siniestro, por el que Abde arrancó varias veces la moto con soltura, ganó la línea de fondo y desestabilizó a los canarios. Era un partido para desequilibrar con velocidad arriba y empezó el marroquí con buen son, pero le cuesta sostener su rendimiento en los partidos. Pablo Fornals, que parecía necesitado de un descanso, estuvo muy poco participativo por el otro flanco. Como Abner se animó a desdoblarse, más aún que cargó el Betis el juego por la izquierda.

La lesión de Isco cortocicuitó el juego bético, en el que Ayoze hacía mucho daño con su inteligencia y movilidad como punta de lanza.

Fekir salió decidido a dar la profundidad y la creatividad de Isco y lo logró en el arranque de la segunda parte. Como el Betis, Las Palmas tuvo las líneas muy separadas. También Rodri abrió una vía por la derecha.

Virtudes

Ayoze está a un gran nivel.

Talón de Aquiles

Sin manejo ante un flan.