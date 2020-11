Betis, Bartra aguarda pareja para la cita en Bilbao

El Betis encara el próximo partido de Liga en San Mamés con una duda importante de cara al presumible once inicial: quién será el acompañante de Bartra en el centro de la defensa, después de que Mandi se tenga que perder dicho partido por la cartulina roja que vio en el último enfrentamiento ante el Barcelona en el Camp Nou.

En este sentido, las dos opciones que tiene Manuel Pellegrini para cubrir la baja del central internacional argelino son Víctor Ruiz y Sidnei, con más posibilidades para el ex jugador del Besiktas que para el brasileño. El primero de ellos llegó el pasado verano en una situación un tanto complicada con su ex equipo, aunque finalmente el actual jugador verdiblanco le ganó el litigio ante la FIFA al club turco. Durante un tiempo, Víctor Ruiz tuvo un tránsfer provisional para poder actuar como verdiblanco, aunque no ha sido hasta hace poco cuando ha empezado a tener algo de protagonismo.

Víctor Ruiz suma 52 minutos esta temporada en Liga, por 270 el jugador brasileño

De hecho, en la primera jornada ante el Alavés no fue convocado y en los siguiente cinco encuentros siempre estuvo de suplente, hasta que pudo debutar en el encuentro a domicilio ante el Atlético de Madrid, jugando los últimos diez minutos del partido. Después, volvió a gozar de un cuarto de hora en la cita ante el Elche y en el último duelo en el feudo azulgrana disputó la última media hora del choque.

En el caso de Sidnei, el central sí ha tenido un poco más de protagonismo que su compañero en cuanto a minutos de juego. Pese a ser suplente en los tres primeros partidos del campeonato, el zaguero nacido en Alegrete fue titular ante el Getafe, en el Coliseum, repitió en Mestalla y frente a la Real Sociedad, pero una lesión muscular lo ha tenido apartado de los terrenos de juego en los últimos tres compromisos. No obstante, Sidnei ya se encuentra en perfecto estado entrenando con sus compañeros y adquiriendo el mejor punto físico a la espera de una oportunidad. Una ocasión para jugar que puede llegar ante el Athletic.