Borja Iglesias: "El Betis es parte importante en que esté en la selección"

Borja Iglesias vive una semana muy especial en el plano profesional con su primera convocatoria en la selección española absoluta. Y tras varios días de trabajo en la Ciudad del Fútbol en Las Rozas, el delantero del Betis ha ofrecido sus primeras impresiones sobre la convivencia y las expectativas que tiene ante un posible debut este sábado en Zaragoza, ante Suiza, en el partido de la quinta jornada de la Liga de Naciones.

¿Se ve Borja en el Mundial?. Eso le preguntan de salida: "Me veo aquí, ya veremos en el futuro. Sólo trato de disfrutar el momento, aprender. Ya veremos, queda mucho y hay muchos jugadores. Trataré de poner de mi parte, de sumar".

Y sobre lo que trata de aportar el bético en Las Rozas, se muestra pudoroso: "Es difícil hablar de uno mismo. Me queda mucho por aprender y disfrut en ese proceso. También tengo la suerte de jugar en un equipo importante como el Betis, que me hace jugar y que es parte importante en que esté aquí".

Se le preguntó si cree que en la delantera es en el puesto que puede haber más sorpresas en la lista para el Mundial: "No lo sé, sólo tengo que centrarme en lo mío y en que pueda ser una opción". Y habló sobre otros compañeros que le harán competencia: "Morata genera espacial y tiene gol, Gerard Moreno juega entre líneas y también golea, Robert Moreno es verticalidad y gol, y Raúl de Tomás tiene talento especial para golear, te hace una jugada de la nada. ¿Yo? Interpretar los espacios, por ejemplo".

Destacó el Panda el ambiente en Las Rozas: "Mis primeros días aquí están siendo muy buenos, cuando uno no ha venido nunca, se crean unas expectativas y éstas han sido superadas con creces. Hay un grupo fantástico y con gente supercercana. Es un grupo sano. En un deporte de equipo, la sensación de grupo es fundamental y la hay aquí, el respeto al compañero es lo primordial y además todos creen en la idea de juego".

El gallego lleva 6 goles en los 6 partidos de Liga que ha disputado hasta ahora el Betis, en los que ha jugado 502 minutos. Con el equipo verdiblanco ha jugado, desde que llegó procedente del Espanyol en verano de 2019, un total de 126 encuentros oficiales, en los que ha marcado 41 tantos y dado 8 pases de gol.

Su primera campaña de verdiblanco, con Rubi como entrenador, fue muy irregular para el delantero centro, quien ya ha explotado plenamente sus cualidades con Manuel Pellegrini al mando del equipo. De hecho, Borja ha sido elegido como el Mejor Jugador de la Liga el pasado mes de agosto. Con su fútbol y su generoso trabajo en la hierba ha abierto las puertas de la selección y tratará de convencer a Luis Enrique en estos dos partidos ante Suiza y Portugal que merece un hueco para viajar al Mundial de Catar.

"Pellegrini ha sido muy importante para mí, llegó al club cuando mi situación no era fácil, y aunque con él participé menos de lo esperado en los primeros cuatro o cinco meses, me ayudó a recuperar el nivel, me ha hecho crecer, me ha dado confianza y estoy disfrutando con él, es un gran entrenador".

¿Y las diferencias del chileno con Luis Enrique? "Manuel es muy tranquilo, lo explica todo con facilidad y te convence, Luis Enrique es más nervioso, tiene más intensidad, pero al final llegan al mismo punto. Tienen ideas de juego distintas, pero ofensivas".

Habló sobre la curiosidad de entrenar con los walkie-talkies: "Te da dos o tres informaciones y las adquieres de forma cercana, al momento de que haya sucedido. No te saturas y es claro, conciso".

No se toma el goleador bético su estancia en Las Rozas como un examen: "Todo va fluyendo y trato de disfrutarlo, no me siento examinado, me lo tomo como una oportunidad para crecer, estoy contento y trato de disfrutarlo".

Regresa para el partido ante Suiza a Zaragoza, un lugar especial para él: "Es un honor volver allí, viví momentos emotivos y después de irme me siguen demostrando cariño. He progresado a nivel mental, de madurez, por jugar en distintas ciudades. Y fue enriquecedora mi primera etapa como jugador profesional en Zaragoza".