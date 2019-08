Borja Iglesias coge peso para llegar al Leganés

Borja Iglesias se apunta al duelo del próximo sábado ante el Leganés. El delantero gallego fue uno más en la vuelta al trabajo del equipo y todo hace indicar que, si no hay recaída, estará a disposición de Rubi de cara al enfrentamiento ante los pepineros, en el que los béticos buscarán sus primeros puntos de la temporada con el apoyo de su fiel infantería en las gradas tras dos derrotas.

Borja Iglesias cayó lesionado en la primera mitad del partido inaugural de la temporada ante el Valladolid en el Benito Villamarín. Un esguince de tobillo de grado I-II lo obligó a abandonar el terreno de juego en el descanso del encuentro y a perderse el choque del pasado fin de semana ante el Barcelona, pero todo apunta a que el gallego reaparecerá con el equipo el sábado.

La vuelta de Borja Iglesias con el Betis después de superar sus dolencias es una de las grandes noticias para Rubi, que de cara al próximo sábado también podrá contar con el guardameta Joel Robles, que vio la tarjeta roja en los primeros minutos de la cita ante el Valladolid y cumplió ante el Barcelona el duelo impuesto de sanción.

Los casi 100 minutos de los que ha dispuesto Dani Martín para tratar de ganar responsabilidad entre los palos no le han servido al asturiano, perdiendo así una oportunidad de oro en la carrera por ser el guardameta habitual en el once de Rubi. La vuelta del canterano atlético lo coloca en la pole en esta hipotética competición por la titularidad, como no podía ser de otra forma, y presumiblemente será quien salga de titular pasado mañana en el Benito Villamarín.

Joel Robles y Borja Iglesias, que apuntan a regresar al once titular, podrían no ser las únicas novedades que el equipo entrenado por Rubi presente para el duelo ante la escuadra madrileña. También Aissa Mandi, todavía inédito a estas alturas de la competición, podría contar con sus primeros minutos oficiales. Al central argelino le pesó incorporarse bastante más tarde que sus compañeros después de disputar con su selección nacional la Copa de África, título que a los postres terminó añadiendo a su palmarés con el combinado blanquiverde.