Borja Iglesias: "No sé cuándo tengo que volver con el Betis, no me han avisado para la pretemporada"

Borja Iglesias regresará el próximo mes a Sevilla para incorporarse a la disciplina del Betis. El delantero gallego, tras un periplo de seis meses cedido en el Bayer Leverkusen, vuelve al conjunto dirigido por Manuel Pellegrini en plena racha goleadora negativa, pues no ha conseguido anotar ningún tanto con el equipo alemán pese a su fútbol de carácter ofensivo.

De una forma u otra, el Betis no cuenta con sus servicios y este verano, casi con total seguridad, se producirá una nueva salida a otro club, posiblemente en forma de traspaso. Recientemente, el presidente Ángel Haro se refirió al ariete santiagués en una comparecencia pública. "Interés hay (de otros clubes), algunos clubes preguntan pero tenemos que hablar con el jugador. Puede que esté abierto a otros equipos pero no a cualquiera. Esta es su casa. Es un jugador importante. Ha tenido una temporada mala pero vuelve y si quiere seguir lo vemos y si quiere explorar otras vías las veremos", desveló el máximo mandatario, abriéndole las puertas a un Panda con el que no cuenta el Ingeniero.

𝐄𝐥 𝐫𝐞́𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐫𝐤𝐮𝐬𝐞𝐧 ⚫️🔴Estar toda la temporada sin perder, es que eso es una jodida locura. Pena la final contra el Atalanta, pero da igual, es increíble lo que ha hecho el Bayer este año.

Dos años más de contrato con el Betis

El atacante de 31 años fue invitado junto al internacional Álex Grimaldo a La Resistencia, programa dirigido por David Broncano en Movistar+, donde dejó unas breves declaraciones acerca de su situación contractual en estos momentos. "Tengo contrato con el Betis dos años más. En principio vuelvo, pero esto no se sabe. Por ahora no sé ni cuándo tengo que volver con el Betis. No me han llamado para avisarme de la pretemporada", reconoció Iglesias entre risas, aunque el club ya publicó que la nueva campaña comenzará el 8 de julio en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

"Habrán dejados días de tranquilidad... o igual me lo han enviado, pero con los mensajes de felicitación y tal no lo he visto", añadió el delantero, que esta temporada se ha consagrado campeón de la Bundesliga y levantó la DFB Pokal. Pudo conseguir el triplete con la UEFA Europa League, pero la Atalanta arrolló en la final a los alemanes endosándole un contundente 3-0.