Borja Iglesias: "El equipo cree en la idea y genera mucho"

Uno de los jugadores destacados del Betis, Borja Iglesias, expresaba el sentir del vestuario tras el contundente triunfo ante el Espanyol,que pone al Betis con muchos argumentos para pelear por la Champions.

“Estamos disfrutando a pesar de que hoy nos pusimos por detrás en el marcador, pero el equipo responde, da la cara y hemos disfrutado en el campo", apuntaba el de Santiago de Compostela.

El delantero aplaude la manera de jugar de un equipo que va a más y que ofrece un buen fútbol oara el espectador. "El equipo cree mucho en la la idea, genera mucho, aunque el partido se decante para el rival, siempre da la cara y lo pone todo".

El Panda volvió a marcar, aunque lo que cuenta para él es el equipo: "Contento por que el equipo gane, lo valoro, y es lo que llevamos a gala".

Por último se refiró a los pitos que recibió de la que fue su afición. "Respeto lo que la gente opine. Cuando me he puesto la camiseta del Espanyol siempre he dado todo, incluso al final cuando había rumores. Estoy donde quiero estar".