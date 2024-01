Borja Iglesias, ¿el último de la fila?

El Aris Limassol y el Villanovense han sido las únicas víctimas de Borja Iglesias en lo que va de temporada. En LaLiga no se ha estrenado en lo que va de temporada y ni penaltis le han pitado al Betis para poder marcar su primer tanto, el que abra la esperada lata. Pero ni eso. Parece peleado con el gol Borja Iglesias esta campaña y lo peor no es eso, sino que ya ni siquiera sea una alternativa para Manuel Pellegrini, que con empate a cero y calentando desde hace tiempo no fue la opción elegida contra el Granada para intentar ganar el partido.

La apuesta ante el cuadro nazarí fue Fekir por Willian José, titular en ese partido y máximo realizador bético con seis dianas aunque lleva 10 encuentros entre todas las competiciones sin marcar, concretamente desde el 26 de noviembre cuando su gol valió la victoria contra Las Palmas.

Incluso Ayoze o Assane ha sido elegidos en otras ocasiones por delante de Borja Iglesias, quien no ha visto puerta en 10 de los 20 encuentros ligueros en los que ha participado, pero apenas ha tenido ocasiones y, según las estadísticas oficiales de LaLiga, ha rematado cinco veces en 359 minutos del campeonato liguero, en el que apenas ha disputado cuatro partidos de titular en lo que va de campaña. Cuando marcó contra el Villanovense en la Copa del Rey afirmó: "El peso me lo ponéis vosotros", dijo sobre si se quitaba presión de encima: "No sería la primera vez que paso un tiempo sin marcar, aunque en esta ocasión no ha pasado mucho porque lo hice contra el Aris. No llegaba a este partido en un momento muy desesperado, la verdad". Presión o no, ya no es la alternativa.