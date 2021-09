Bravo frena a Ecuador y Guardado es protagonista con México

La selección de Chile arrancó un empate a cero en Quito, en un partido de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar 2022, en un duelo en el que el portero bético Claudio Bravo fue protagonista y clave para que su selección arrancara un punto.

La superioridad en posesión del balón, la propuesta constantemente ofensiva volvió a ser de Ecuador y el guardameta salvó la posibilidad más clara de gol en el primer tiempo de Ecuador, tras un preciso golpe de cabeza del centrocampista Moisés Caicedo, que logró rechazar en el minuto 15.

Bravo volvió a ganarle el duelo a Caicedo y salvó a su equipo antes del descanso. El portero verdiblanco logró rechazar a un costado el violento remate del centrocampista desde fuera del área en el minuto 50.

Por su parte, Guardado fue titular en el triunfo de México en Costa Rica por 0-1. Fue sustituido en el minuto 76. Para entonces ya ganaba su selección con un gol de penalti de Orbelín Pineda en la prolongación del primer tiempo, que le dio a su selección un triunfo vital como visitante en la eliminatoria de la Concacaf al Mundial de Qatar 2022.

Cuando parecía que el partido se iba empatado al descanso, una falta de Bryan Oviedo sobre el futbolístico bético fue sancionado como penalti, lo que aprovechó Pineda para engañar a Keylor Navas en el lanzamiento y abrir el marcador en el minuto 46.

En el arranque del segundo tiempo el seleccionador de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, dio entrada al también ex bético Joel Campbell, quien se perdió el partido del jueves ante Panamá debido a un esguince de tobillo del que aún no está recuperado del todo. Tras 10 minutos de dominio mexicano gracias a la conducción de Guardado, Carlos Rodríguez y Orbelín Pineda, Costa Rica se fue asentando mejor debido a Campbell quien, aunque visiblemente disminuido físicamente, le dio un nuevo aire a su equipo, aunque no pudo empatar el partido.