Camarasa y su mensaje de agradecimiento al Betis

La celebración del Betis ha tenido multitud de protagonistas y uno de ellos ha sido Víctor Camarasa. El centrocampista, operado recientemente de nuevo en su rodilla derecha, ha recibido la atención y el cariño tanto de sus compañeros como de los aficionados, que lo han hecho partícipe del título copero. Ahora, el valenciano ha escrito un mensaje de agradecimiento, por todo ese apoyo recibido en las últimas horas.

"Ya paro, pero antes quería decir algo. Me siento un privilegiado y lo sé, no me quejo, aunque desde hace 20 meses no esté pasando por mi mejor momento. Desde el primer día que me lesioné, he trabajado con la mayor ilusión del mundo por volver a disfrutar de lo que me hace feliz. Días buenos, días malos, dolores, alegrías, sudor, lágrimas, pero todo con el fin de sentirme futbolista, se sentirme uno más", ha relatado Camarasa, que ha continuado expresando su voluntad de volver a jugar: "No voy a parar, lo tengo clarísimo, igual que no se van a parar mi familia, mis amigos, mi gente... Por todos ellos, por mis compañeros, por los 'fisios', los preparadores físicos, doctores, utilleros, que están cada día conmigo".

Por último, Camarasa ha agradecido el apoyo recibido. "Por eso estoy feliz, porque este grupo es la hostia, la afición es la hostia, el club es la hostia, y el otro día me regalaron este momento y me hicieron sentir que esto también es mío pese a no poder jugar. Estoy seguro de que volveré a disfrutar desde dentro", ha finalizado el centrocampista.