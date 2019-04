Camarasa, sin noticias del Betis

El Betis quiere hacer caja este verano con Víctor Camarasa, quien viene cuajando una buena temporada en el Cardiff, club al que se fue cedido el pasado mes de agosto, pese a que el conjunto galés se encuentra en zona descenso en la Premier. El valenciano, mientras tanto, no tiene noticias de la entidad heliopolitana, por lo que aguardará a final de temporada para decidir su futuro.

"Tengo contrato con el Betis y he sido muy feliz allí, me he sentido muy cómodo. Ya se verá mi futuro, es cosa de las dos partes, aún no puedo decir nada porque no sé qué quiere el Betis. Yo tengo contrato, iré a la pretemporada a dar lo mejor de mí. También te digo que no me importaría seguir en la Premier", ha indicado Camarasa en Radio Marca.

Además, el valenciano ha mostrado su confianza en el equipo para que finalmente logre la clasificación europea. "Venimos de una serie de partidos que no hemos estado muy bien. Espero que cambiemos la dinámica, quedan cinco partidos, será complicado pero hay un equipazo y creo que lo pueden lograr", ha comentado Camarasa, que ha destacado el nivel de la medular bética: "Hay mucha competencia en el Betis, es un equipazo y hay grandes jugadores. En mi posición hay mucho nivel. A Lo Celso lo conocía, no esperaba menos, le da mucho nivel y clase al Betis, tanto Canales como él han hecho una temporada increíble".