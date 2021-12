Canales: "Queremos hacer cosas importantes"

Tras el anuncio de su renovación hasta 2026, Sergio Canales ha atendido a los medios de comunicación, en una parada a la altura de la Torre del Oro, en la travesía en barco que ha realizado por el Guadalquivir junto a los dirigentes del Betis. El cántabro se ha mostrado feliz pero también ambicioso con respecto a los objetivos del equipo.

"Sabemos que el fútbol es muy complicado, no nos ponemos objetivos, pero tampoco tenemos miedo a los grandes retos. No creo que tengamos que ponernos techo, se trata de seguir queriendo ser mejores. Queremos hacer cosas importantes en todos los frentes. Estamos en un momento muy bueno, queda mucho, pero queremos seguir dando alegrías a los béticos y trataremos de dejar al Betis lo más alto posible", ha indicado Canales, que primero agradeció el gesto de la entidad: "Estoy muy agradecido, eternamente agradecido, siento que me han dado un cariño increíble. Estoy muy feliz, todo ha sido muy sencillo, estoy donde quiero y tenía las cosas muy claras desde el principio. Quiero dar las gracias a toda la gente del club porque me hacen sentir como si fuera de la casa. El acto está siendo espectacular, yo me esperaba una entrevista en la tele del club y se ha hecho un despliegue impresionante. Me quedaría en el Betis toda la vida, pero siempre creciendo".

Sobre su relación con el Betis, Canales también ha sido claro. "Hay ambición y lo he notado desde que llegué. Siempre ha dicho que tiene una afición con una pasión que se parece a lo que yo siento cuando juego. Soy de la otra punta de España pero me siento de la casa", ha señalado el cántabro, que le ha restado importancia a esa cláusula de 1.000 millones de euros: "Es que las dos partes lo tenemos claro y no creo que sea importante la cláusula porque los dos queremos lo mismo. Yo quiero estar aquí muchos años y no me van a sacar".