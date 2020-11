Canales, una baja de larga duración para el Betis

El Betis confirmó este mediodía el peor de los diagnósticos con la lesión de Sergio Canales, que ahora estará un largo tiempo alejado de los terrenos de juego. El cántabro, que se encontraba muy dolorido desde el pasado martes, se sometió a unas pruebas complementarias que ratificaron la gravedad de la dolencia muscular y ahora estará un mínimo de dos meses apartado de los terrenos de juego, aunque el periodo de baja incluso podría alargarse más si finalmente tuviera que pasar por el quirófano.

El club verdiblanco no estableció el periodo de baja, a la espera de la decisión final sobre el tratamiento a seguir para una mejor recuperación, pero si los doctores optasen por una operación como solución, el tiempo de convalecencia se alargaría hasta los cuatro meses.

"Las pruebas médicas a las que ha sido sometido han revelado que el futbolista cántabro sufre una lesión grado III con afectación del tendón en la musculatura isquiotibial izquierda. En los próximos días se decidirá el plan terapéutico de la misma una vez se resuelva la fase inicial antiinflamatoria del proceso", expuso el club verdiblanco en un escueto comunicado en el que informaba de la lesión muscular que el cántabro sufrió en el España-Alemania del pasado martes.

"Momentos complicados... Ahora mismo, nada me duele más que no poder ayudar durante un tiempo a mis compañeros dentro del campo, a mi equipo. Pero lo haré fuera. Quizás la parte que más me está costando asimilar es pensar que le debo más a todo el beticismo", indicó el cántabro en las redes sociales, donde continuó su mensaje en esa línea de agradecimiento al bético. "Me siento tan agradecido por el cariño y respeto que recibo de los béticos cada día... Lo transformaré en fuerza, ganas y pasión para recuperarme y volver a disfrutar una vez más", añadió.

Momentos complicados...Ahora mismo, nada me duele más que no poder ayudar durante un tiempo a mis compañeros dentro del campo, a mi equipo. Pero lo haré fuera.Quizás la parte que más me está costando asimilar es pensar que le debo más a todo el beticismo. pic.twitter.com/ujwVAJowaP — Sergio Canales (@SergioCanales) November 20, 2020

Los isquiotibiales, situados en la parte posterior del muslo, están formados por tres tipos de músculos: el bíceps femoral o crural –porción larga y porción corta–, el semitendinoso y el semimembranoso, y todos ellos cruzan dos articulaciones, la cadera y la rodilla.

Este grupo muscular se origina en la pelvis mediante un potente tendón común. El bíceps femoral es lateral llegando a insertarse en la cabeza del peroné, mientras que el semitendinoso y el semimembranoso son mediales y se insertan en la cara interna de la tibia. Los isquiotibiales actúan como flexor de la rodilla y extensor de la cadera y posibilitan las rotaciones sobre la tibia. En el mundo del deporte es un grupo muscular muy importante para el salto, la frenada y la carrera, de ahí que también sea una lesión habitual en los futbolistas.

En el caso de la roturas como la de Canales incluso es habitual el paso por el quirófano, aunque siempre se recomienda en las primeras 48-72 horas para una mejor recuperación funcional, de ahí que ahora mismo se encuentre en estudio. Lo que sí parece claro es que el centrocampista necesitará al menos cuatro semanas para la cicatrización y liberación del hematoma, a lo que habría que sumar el tiempo posterior para la puesta a punto.

Con este panorama, Canales se perderá al menos los partidos de Liga ante Athletic, Eibar, Osasuna, Villarreal, Granada, Cádiz, Levante, Sevilla y Huesca, además de la primera ronda de la Copa del Rey ante el UCAM Murcia e inclusola segunda si el Betis logra clasificarse.