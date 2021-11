Canales: "Antes de la expulsión no estábamos cómodos en el partido"

"Llevamos una semana muy mala. Han sido tres partidos en los que no hemos sabido jugar ante rivales de alto nivel. Tenemos que darle una vuelta a eso, seguir exigiéndonos y mejorando, yo individualmente también", asumió Canales, consciente de que en el fútbol hay que "hacer autocrítica y seguir luchando, porque esto es una carrera de fondo".

"Ahora hay que estar más unidos que nunca y no bajar la cabeza", destacó el cántabro, que añadió sobre el encuentro: "La realidad es que antes de la expulsión no estábamos cómodos. Queríamos ser protagonistas y jugar en el campo rival y no iba así el partido, aunque es verdad que en este tipo de duelos una expulsión hace mucho daño".

Canales indicó que "lo que toca es ser realistas, aprovechar el parón y estas dos semanas de trabajo para seguir mejorando". "Duele mucho esta derrota, pero hay que seguir y mirar ya al siguiente encuentro. Tras una semana negra toca seguir mirando adelante", afirmó.