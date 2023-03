Canales y su recuperación: "La idea es estar en Old Trafford"

Sergio Canales venía siendo uno de los jugadores más en forma del Betis hasta que un "pequeño pinchazo" en el partido contra el Valladolid fue la señal para parar. El jugador trabaja a diario para recuperarse y tiene marcado en el calendario una fecha y un escenario. "Todo va en curso y deseando volver. En principio la idea es estar para Old Trafford. Ya empecé a hacer trabajo con balón en el campo y todo va bien", aseguró el cántabro.

"Me conozco bastante y en el minuto 23 noté un pequeño pinchazo. Noté algo raro y ya estuve incómodo hasta el descanso. Ahí por precaución tomé la opción del cambio", explicó el futbolista en Radio Marca Sevilla. El duelo de ida de la Europa League ante el Manchester United es su objetivo, por lo que verá desde la grada la cita de este domingo ante el Real Madrid: "Soy consciente con la experiencia de que los tres puntos contra el Real Madrid valen lo mismo y son igual de importantes que los del Villarreal o el Mallorca. Es distinto el partido contra el Manchester, que es una eliminatoria y la da sí puede marcar y por eso en LaLiga sí que tengo más calma".

Ánimos a Fekir

Canales valoró también lo que supone la baja de Fekir, que ha dicho adiós ala temporada por la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. "Nos quedamos fríos y tristes. No me lo esperaba, porque fue algo repentino. Me dijo que en los últimos minutos estaba regular de la rodilla. Estoy triste por él, porque le gusta competir y ahora está pasando por momentos difíciles, pero es una persona muy fuerte y le dará la vuelta a la situación para volver al máximo", indicó Canales, seguro de que el grupo sabrá paliar su ausencia: "El fútbol es un juego de equipo. Jugamos once, cada uno en su parcela y con sus responsabilidades. Fekir nos aporta mucho en ataque, con muchas variantes para llegar al área contraria, pero el caudal ofensivo es cosa de equipo. Tenemos que reajustarnos todos y el compañero que le toca jugar por él estará capacitado para sustituirlo. Pellegrini ha conseguido que el equipo sea competitivo, a pesar de las bajas, y mantenemos la idea de conseguir los objetivos por él, para que se recupere con ganas y esté a tope", indicó.

Cuestionado por el reto de Champions, la palabra es cada vez menos tabú en el vestuario, conscientes todos, eso sí, de la dificultad del reto. "Es un objetivo, una ilusión... El año pasado quedamos quintos y como dijo el entrenador se trata de ir dando pasos adelante temporada tras temporada. La Liga de Campeones sería un paso enorme, pero de momentos nos enfocamos en las dos competiciones que tenemos ahora sin tirar ninguna. Hace nada la Real Sociedad nos sacaba ocho puntos y ahora estamos a tres. Cada partido es una final, da igual el rival. Está todo muy igualado y hay que rascar donde se pueda, porque un punto que en su momento crees que es malo luego puede permitirte lograr los objetivos".

Selección

Para Canales lo primero ahora es recuperarse y seguir ayudando al Betis y no piensa en la próxima convocatoria del nuevo seleccionador Luis de la Fuente. "Lo único que pienso es en recuperarme. No me he planteado nada de la convocatoria. Lo importante es estar bien en el día a día y seguir ganando con el Betis. Lo de la selección no es algo que me preocupe, porque no está en mi mano", dijo al hilo del buen momento de forma en el que se encontraba cuando se lesionó: "Sigo trabajando igual y más allá de que la temporada hay buenos y malos momentos, llevo mucho tiempo encontrándome muy bien físicamente. Es verdad que en los últimos partidos he participado más y he encontrado las zonas del campo en las que puedo sumar más. Eso me faltó en otros momentos de la temporada".

Trató por último Canales dos temas más: las expulsiones y matizó sus palabras sobre que Mateu Lahoz tenía premeditada su expulsión en Cádiz. "Llevamos 10 expulsiones y somos los primeros sorprendidos. Algunas han sido fruto de nuestra manera de jugar, muy metidos en campo contrario, con un balón en largo en el que el delantero rival gana la posición. Hace poco vi los datos entre la diferencia de expulsiones en España e Inglaterra y es brutal. Pero hay que adaptarse y corregir esos errores, porque muchas veces marca los partidos" indicó el protagonista, que matizó después lo que dijo sobre la premeditación de Mateu Lahoz: "Pocas veces o ninguna me he metido en polémicas. Intento ayudar a los árbitros durante los partidos, porque tienen una difícil labor. No me supe expresar bien tras el encuentro. Quise decir que vi las dos amarillas muy rápido, en apenas segundos y que me sorprendió".