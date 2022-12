Canales: "En los últimos tres meses no estuve al nivel que esperaba"

Canales admitió la decepción por no haber estado en la lista del Mundial, pero también que en los últimos tres meses no había estado al nivel que quería. "Por un lado, he trabajado mucho para intentarlo y estoy orgulloso de haberlo intentado, de haber dado todo lo que he podido", afirmó. "Achaco no haber estado en el Mundial un poco a que en estos tres meses no he estado del todo al nivel que esperaba del todo. Son decisiones y ahora apoyando a España como el que más", concluyó el cántabro, en Valencia acompañado por el presidente del Betis, Ángel Haro, en la presentación de Breakers, un gimnasio-clínica de recuperación y superación deportiva, una idea en la que según explicó ha querido volcar todas las experiencias que ha vivido para superar las graves lesiones que ha tenido en su carrera, especialmente en las rodillas.

El futbolista vesrdiblanco analizó cómo ha sido la fase de grupos de España. "Contra Japón no fue el partido esperado, sobre todo por el resultado. Fue raro, complicado, prácticamente con la clasificación hecha. El primer partido, contra Costa Rica fue una pasada en cuanto a juego, goles, ocasiones y generar. En el segundo, la primera parte estuvo bastante bien y fuimos superiores a Alemania, pero después apretó", resumió.

Sobre Marruecos, rival de la selección en octavos de final del Mundial de Qatar, destacó que es uno de los conjuntos que lo ha sorprendido en el torneo, pero que mantiene "muchas esperanzas" en las opciones del equipo de Luis Enrique, pese a lo inesperado de la derrota ante Japón del jueves: "Marruecos es otra de las selecciones que me ha sorprendido mucho. Antes del Mundial cambiaron al entrenador y algunos jugadores y, aunque no ha tenido un grupo fácil, han quedado primeros. Seguro que va a ser un partido complicado. Arabia Saudí le ganó a Argentina y se está demostrando que cualquiera puede ganar a cualquiera", remarcó el jugador del Betis tras inaugurar en Valencia Breakers, un gimnasio y clínica de recuperación y superación deportiva que ha montado con algunos socios.

El futbolista cántabro dijo que él sabe lo que es estar en la selección y en momentos como el actual. "He tenido la suerte de estar ahí. Sé lo que saben y con la ilusión que se juega y tengo muchas esperanzas", señaló Canales, que desveló sus otras selecciones favoritas a ganar si no lo hace España. "Brasil está fuerte, Portugal, que es la que más me ha sorprendido en la fase de grupos, y Argentina, donde tengo dos muy buenos amigos, también me gustaría", aseguró.