El ex jugador del Betis Capi ha analizado la situación actual de Quique Setién y su futuro en el banquillo de Heliópolis. "Creo que está el pescado vendido, desgraciadamente. Me gusta Quique y lo mantendría, pero me parece que no, que ya está todo hecho y que están esperando que acabe la temporada para encontrar a un entrenador o tendrán ya al entrenador, supongo", ha señalado el camero en el programa El Chiringuito.

Capi defendía el trabajo de Setién, con un estilo que le gusta: "No cambiaría mucho la metodología de Quique, porque no solo el primer equipo sino los equipos de cantera están jugando parecido al primer equipo, y cambiar a un estilo diferente le puede hacer daño a la cantera. Defiendo su estilo porque en dos años he visto al club que ha cambiado. Hemos jugado cuatro derbis con el Sevilla y hemos perdido uno. Antes íbamos a jugar con el Sevilla e íbamos en tensión, porque no sabíamos cómo íbamos a reaccionar. Hoy en día el Sevilla te respeta".

Capi destaca también los triunfos más sonados del Betis con Setién al frente: "hemos ganado al Milan, en el Bernabéu, en el Camp Nou, pero después hubo dos batacazos seguidos y partir de ahí ha entrado en una dinámica mala…".