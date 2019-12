Catalán saca pecho

Dos triunfos consecutivos y 10 puntos de los últimos 15 posibles en el zurrón, aun perdiendo el derbi, dan fuerzas y ganas para salir a la palestra reforzado por los resultados. Es lo que hizo José Miguel López Catalán, vicepresidente y consejero delegado del Betis, que en La Jugada de Canal Sur destacó el crecimiento del club y el apoyo a Rubi, pese a que estuvo "muy preocupado por la marcha del equipo por su mala racha de resultados y juego".

Haciendo un paréntesis sobre estos temas, Catalán quiso dejar claro que era "absolutamente falso" que hubiese acordado la vuelta de Quique Setién: "Se han dicho tantas cosas sobre nuestra relación con él que no quiero hablar más sobre ello. Que hayamos tenido un contacto permanentes desde el inicio de la temporada es absolutamente mentira, al igual que el hecho de que los jugadores pidieran su regreso. Que tuviésemos un acuerdo con Setién es absolutamente falso. Incluso se dijo que se votó en el consejo su llegada. Claro que hay que estar preparados ante los acontecimientos, pero siempre apoyamos al entrenador", afirmó el directivo, que añadió: "Todos hemos sufrido: afición, plantilla, técnico, directiva..., pero Rubi demostró que es fuerte y está saliendo de una situación complicada. Esta experiencia lo va a hacer mejor entrenador. El Betis es un club muy difícil y si ya estábamos seguros de su elección, ahora más todavía. Ojalá sea nuestro entrenador para tres años, porque creemos que los proyectos necesitan tiempo".

Aparcado el tema de Rubi, la pregunta era: ¿para que fueron Haro y Catalán a Bilbao? "No vamos a decir a qué gestión vamos en un viaje. Todas las semanas hacemos uno o dos viajes. Juntos o separados, pero todo relacionado con el club y no podemos decir a qué vamos a uno u otro sitio".

Lo que parece claro es que Catalán no fue a por un director deportivo. "Lo fácil sería traer a uno que tuviese toda la responsabilidad, siendo objeto de críticas y alabanzas. Pensamos que el modelo adecuado no es el de darle las llaves a una persona, sino que el área deportiva, en la que yo no mando, está integrado por una serie de actuaciones de scout, trabajo con entrenadores, metodología, cantera, búsqueda de jóvenes talentos internacionales, algo que estamos potenciando, el big data... La conjunción de todo ello es lo que debe funcionar. Tenemos la oportunidad de fichar en enero y creo que este año es el que mejor trabajo, por cantidad y calidad, ha desarrollado la secretaría técnica con la labor en todos esos aspectos. Estamos muy contentos con Alexis; ha dado un paso adelante en su trabajo de gestión del primer equipo".

Sin embargo, a la hora de reforzar el grupo hay que tener en cuenta dos aspectos: "No ficharemos por fichar", dijo, pues hay que tener en cuenta que "lo importante, más allá del presupuesto, es el dinero que hay para la plantilla. Sevilla y Valencia cuentan con un límite de unos 180 y nosotros estamos en 100". Y así defendió el "crecimiento deportivo": "Es en lo que más hemos crecido teniendo en cuenta de dónde veníamos y las plantillas de hace dos o tres años".

Ese presupuesto servirá, pensando en el futuro, para atar las renovaciones de "Guardado o Joaquín, pero hay tanta confianza que no es tan fácil". "Cuando un jugador responde, el Betis responde también. En una situación parecida está Mandi, que acaba contrato en 2021", apuntó Catalán, quien recordó las condiciones de la cesión de Lo Celso al Tottenham: "La opción de compra la puede ejercer este enero por 32 millones. En junio es obligatoria si se mete en Champions y voluntaria si no lo hace, pero por 40 millones".