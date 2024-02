Catalán, de la "máxima sintonía con Pellegrini" al "suspenso en Europa"

El vicepresidente del Betis, en una entrevista en Deportes Cope Sevilla, ha tratado diferentes cuestiones sobre la actualidad verdiblanca, destacando cuestiones como la relación entre el club y Manuel Pellegrini y el fiasco en las competiciones europeas.

Eliminación de Europa

"Estamos decepcionados y frustrados por la temporada hecha en Europa. En Europa League creo que teníamos capacidad y potencial para haber seguido adelante. Como explicaba Manuel, el partido que jugamos en casa fue bueno bastantes minutos y lo perdimos. Luego, con el Dinamo de Zagreb, en Conference hemos caído. Esto es fútbol y son cosas que pasan. Europa nos interesa y nos tenemos que remontar a temporadas anteriores en las que el Betis, con un potencial mucho menor, llegó a ser primero de grupo. El Betis ha competido en Europa. Nos han eliminado clubes como el Manchester United o el Eintracht. Nosotros en Europa competimos, pero esta temporada no. Tenemos un suspenso clarísimo en Europa. Pero esto no debe empañar todo lo bien que se ha estado haciendo estos últimos años. Aprender de los errores y meternos en Europa este año de nuevo".

Relación entre Pellegrini y el club

"La relación en el club con Manuel, la comisión deportiva, el director deportivo, es magnífica y cercana. Todos somos ambiciosos por llegar lo más lejos posible. Sinceramente estamos muy alineados en cuanto al Betis que queremos y futbolísticamente en las posiciones a reforzar. Vamos siempre a una. Nosotros no vemos ningún problema ahí. Manuel está contento. Nosotros trajimos a Manuel, lo renovamos, lo volvimos a renovar y estoy convencido de que está bien en el Betis. Manuel es siempre muy correcto en sus ruedas de prensa, hay que reconocer que al final tiene que hablar dos o tres veces a la semana. Tiene su visión deportiva del asunto y cuando tienes incluso incidentes como lesiones, como la de Bartra, te quedas con un central. Son cosas del fútbol. Nosotros no le damos importancia, vamos de la mano con Pellegrini. Él lo refleja. Está feliz en el Betis, entiende la situación y los esfuerzos del Betis. Muchas veces esa idea de que no hay un buen rollo entre nosotros es algo que se crea a nivel externo que no interno".

La venta de Luiz Felipe

"Fue vendido el 3 de septiembre. Hasta que las cosas no se firman no están hechas. Nosotros tenemos una buena relación con él. A veces se tienen que tomar decisiones porque llegan las ofertas y contratos en ese momento. Entiendo que Manuel haga sus valoraciones deportivas. Si tienes un central es un hándicap. Pero no hay que darle más importancia de eso. Ni él ha culpado al club ni al revés, hay la máxima sintonía entre nosotros".

Pelear por ir siempre a Europa

"Nosotros lo hemos dicho muchas veces. Competir por Europa, estamos con la obligación de meternos en Europa porque si no, el bajón de presupuesto es nefasto. Así le ha pasado al Valencia. En eso estamos. Doce jornadas bonitas, estamos en buena posición, recuperamos jugadores... Al final tenemos potencial de plantilla para acabar bien la temporada. Sería una gesta magnifica por cuarto año seguido meternos en Europa. Ese sueño de la Champios lo tenemos escrito en nuestro plan estratégico y esperamos poder hacer cuanto antes. Por nosotros no va a quedar".

¿Temporada buena con otra clasificación europea?

"Hay que valorar muchas cosas. Hemos tenido una temporada con muchas dificultades y s vamos a ver cómo acabamos. Soy optimista. Estamos en uno de los mejores momentos de la historia del Betis por el proyecto en sí".