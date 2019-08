Lo Celso se despide del Betis en las redes sociales

Tras confirmarse su fichaje por el Tottenham, el argentino Giovani Lo Celso ha querido despedirse de los aficionados del Betis, con un mensaje en las redes sociales que iba acompañado de un vídeo de algunos de sus momentos en el equipo verdiblanco.

"Es hora de cerrar una etapa muy importante en mi carrera y toca despedirme de esta manera, agradeciendo. Me llevo los mejores recuerdos y dejo atrás grandes momentos en los que he sentido el cariño de todos. Es difícil expresarme porque tengo sentimientos encontrados, alegría por un lado porque esto es un paso muy importante en mi carrera, y tristeza por el otro porque me voy de un lugar del que me han hecho sentir como en casa desde el primer momento. Sin dudas echaré de menos a mis compañeros, a este magnífico club, su fiel afición y esta gran ciudad. Gracias jugadores , cuerpo técnico , directivos y a todos los empleados que trabajan en el club. #MushoBetis 💚 siempre!!!", ha expuesto el argentino.

El Tottenham y el Betis han anunciado la cesión con opción de compra del argentino, la fórmula que han encontrado los clubes para cerrar un fichaje que se venía negociando desde el mes de mayo, cuando el equipo inglés ya se puso en contacto con los heliopolitanos.