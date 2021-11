Claudio Bravo: "La derrota duele mucho"

Claudio Bravo aseguró que la derrota en el derbi ante el Sevilla por 0-2 "duele mucho", ya que el equipo esperaba "otra cosa, otro resultado".

"No me gusta opinar del tema arbitral, pero a este nivel con uno menos tantos minutos es complejo", indicó el meta en referencia a la expulsión de Guido Rodríguez, señalando que ahora toca "seguir trabajando, porque son ya varios partidos en los que el equipo no está bien". Y es que el chileno recordó que el Betis ha perdido la brújula, su juego, en las últimas citas. "En estos últimos partidos nos pasó lo mismo. Hay que volver a ser el equipo agresivo de antes, llevando la iniciativa..., pero nos penalizó jugar tanto tiempo con un jugador menos".

En cuanto a las rachas, Bravo apuntó: "Veníamos de no perder durante mucho tiempo. El fútbol tiene estas rachas y ahora hay que apretar y trabajar mejor en los entrenamientos. Toca apretar los dientes", aseguró el portero, que agradeció el apoyo de la afición. "Fue un recibimiento increíble y hay que agradecer su apoyo en las buenas y las malas".