Joan Plaza: "Quiero ganar ese maldito partido que nos falta"

El entrenador del Coosur Real Betis, Joan Plaza, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido ante el Barcelona.

Semana de trabajo para lograr casi la permanencia

"Trabajamos olvidando eso, el casi amarrada. Hay que jugar como si nos faltara ganar dos partidos de esos tres. Mentalmente pensamos en el aquí y el ahora. Los entrenos han ido correctos".

Mensaje al equipo

"Aunque estemos muy cerca, cosas más raras han pasado en el deporte. No hay que celebrar nada de momento. Ahora mismo seguir apretando el culo y arañar en cada partido".

¿Cómo se le gana al Barcelona?

"Un ex jugador mío decía que rezando. Lo que debemos hacer es ser lo más eficaces posible, menos pérdidas posible, tiros de altos porcentajes, sólidos en defensa, no dar segundas oportunidades y luego estar muy preparados mentalmente. Suceda lo que suceda el domingo, que salgamos de la mejor forma para las dos últimas jornadas. La fortaleza mental el domingo será fundamental".

Pau Gasol

"Paul Gasol es el reconocimiento a un buen trabajo de mucha gente, primero el mérito de él y sus entrenadores. Es el reflejo esencialmente del trabajo de los entrenadores, pues están Gasol y su hermano, pero son muchos los jugadores de la NBA que han pasado por aquí".

¿Ve la luz al final del túnel?

"No veo esa luz. Veo que hemos hecho cosas bien, pero hasta que no tenga en el saco esa última victoria no veo nada. Ahora mismo quiero ganar ese maldito partido que nos falta. Lo que quiero es obtener esa victoria lo antes posible".

Estado físico y anímico del equipo

"Físicamente estamos bien, anímicamente me gustaría verme mejor. La raza humana, cuando pensamos que una cosa está hecha al final nos creemos que está hecho y es lo peor que nos puede pasar. Seré un mijita o un soso, pero hasta que no tenga esa victoria no entiendo que nadie lance las campanas".

Ganar al Barcelona

"Sería un gran broche a un final de temporada bonito. Quiero que mis equipos sean competitivos ante equipos grandes y no que nos pase que hemos ido compitiendo bien ante rivales de play off pero cuando nos han apretado hemos sufrido y quiero ver si hemos aprendido la elección".

¿Hay base de futuro en la plantilla?

"No pienso en el futuro, pienso en sacar el mejor rendimiento a esta plantilla en lo que queda. No hay futuro que valga".