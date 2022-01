La Copa del Rey, ese claro objeto de deseo

Iago Aspas y San Mamés han sido dos jarros de agua helada para la entrada y la salida de año, respectivamente. Dos contratiempos que fueron evitables, pero que no pueden, ni deben, socavar el estado de ánimo del bético. En San Mamés no supo el equipo hacer lo que tan bien realizó el Celta en Heliópolis, mantener una ventaja en el marcador, y bueno sería que ambos correctivos no cayeran en saco roto y dejaran la debida enseñanza.

Una de las enseñanzas que dejaron fue que el rol de Guido en el equipo es trascendental y que sin su presencia aumenta el éxito en las transiciones del rival. En las transiciones y también en los tiempos de posesión de la pelota, ya que sin él apenas hay alguien en la medular que le quite el balón a nadie. Y la vida sigue para que esta noche tenga el Betis otra cita crucial, la de jugarse la permanencia en la Copa del Rey a partido único en un campo habitualmente de Primera División.

Tras pasar la cuarentena de todo descenso, el Valladolid ya olisquea puesto de ascenso directo, por lo que este compromiso de hoy en Zorrilla no promete facilidades. Bueno, la verdad es que facilidades no suelen aparecer en esta ruleta rusa que es la Copa. La prueba es que recientemente hemos vivido de cerca prórrogas y hasta tanda de penaltis, por lo que resulta de obligado cumplimiento lo de afrontar tales citas con el cuchillo en la boca o, mejor todavía, a bayoneta calada.

Hay que esperar que no haya hecho mella en el camerino bético el traspié ante el Celta y bueno sería igualmente obviar, aunque no olvidar, la jugarreta del riojano Soto Grado poniéndole a los célticos alfombra roja con un penalti que sólo él consideró. Ningún río pasa dos veces bajo el mismo puente, lo pasado ya pasó y sólo importa un presente que pasa junto al Pisuerga y que deja la obligación, ni más ni menos, de continuar en ese objeto de deseo que es la Copa del Rey.