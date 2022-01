Coudet no dará hasta mañana la convocatoria del Celta

El entrenador del Celta, Eduardo Coudet, ha indicado que no será hasta mañana cuando ofrezca la lista de convocados, justo antes de que el equipo gallego inicie su viaje hasta Sevilla para medirse por la tarde al Betis en el Benito Villamarín. "Mañana podremos decir cómo estamos. Tenemos que hacer un test de antígenos todavía. Es complicado para todos los equipos pero nosotros somos de los más afectados, mañana vamos a saber bien", ha señalado el técnico.

No ha sido una semana sencilla para el Celta, que apenas ha podido preparar el partido con sus jugadores. "Fueron días atípicos donde todo fue muy del día a día, desde la improvisación e ir trabajando en distintos horarios, distintos grupos. Tenemos que tener los cuidados lógicos con el grupo. No hemos podido trabajar con el grupo completo ningún día", indicó el argentino, que descartó únicamente a Solari y Thiago. "Mañana hacemos un test y, a partir de ahí, tenemos que armar y salir. No hay complicados. Esta ola de contagio del virus ha sido más leve en cuanto a los síntomas que la otra vez. Si están en las posibilidades, tienen que estar para jugar".

Sobre la posibilidad de haberse aplazado la jornada, Coudet prefirió no pronunciarse. "No soy el indicado para responder y es una decisión difícil. Tendríamos que hacer un análisis más general y ver factores, porque estamos conviviendo con esto desde hace tiempo", indicó el técnico, que también elogió al Betis y a Pellegrini: "Vamos a enfrentar a un gran equipo, a un gran entrenador, a un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, que va a estar con su gente, con mucho público. Es una visita difícil. Tengo una gran admiración a Manuel. Ellos nos han ganado las dos veces".