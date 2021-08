Demasiadas vías de agua y lógica inquietud

Trece partidos sin perder es una buena racha si no fuera por lo improductiva que resulta cuando en el lote entran tantos empates. Y como el empate en la liga de tres puntos no es premio alguno, sino una especie de reintegro, de ahí el malestar ante el arranque de curso de este Betis. Y así como el inefable Hernández Coronado se vanaglorió un día de ser el primer seleccionador que caía ante Portugal, aquí vamos camino de emularlo.

No veo a Pellegrini con parecido alguno a aquel singularísimo seleccionador para que presuma de haber sido el primer técnico que no le ganó al Cádiz como local. No he cruzado una palabra con él, pero me lo imagino al borde del cabreo más monumental de su trayectoria viendo cómo el juguete que han puesto en sus manos no da para afrontar debidamente tres competiciones. Y si, además, la fortuna no pasa por su vera y se le lesiona uno de los pocos refuerzos, apaga y cierra.

Sigo creyendo que en jamás de los jamases estuvo el Betis tan bien gestionado, pero algo de la senda emprendida habrá de corregirse para que la temporada no rompa en tragedia y haya que poner Amarguras sin que sea para recordar a los difuntos. Ya sé que en el malestar del bético, incluso en el que lo único que ansía es ganar, influye el agravio comparativo de ver cómo no es generalizada la dificultad para vivir. Cómo todos fichan y algunos con cierta desmesura, o sea.

Han sido dos partidos contra dos que lucharán por no bajar y de los seis puntos librados sólo dos en la faltriquera propia, ergo... Ha venido Pezzella, central de Argentina y capitán de la Fiore, y con él puede funcionar mejor la retaguardia, pero es que pueden llamarlo de varios sitios y no sabrá dónde acudir. Son tan caudalosas las vías de agua que se muestran de tiempo ha que a ver sus consecuencias. Por lo pronto, seis puntos y cuatro que se fueron para no volver.