Diego Lainez, feliz en el Betis

Tras quedar eliminado del Mundial sub 20 con México, Diego Lainez ha realizado un balance de sus primeros meses en el Betis, el equipo que apostó por él en enero. "Sigo feliz de haber fichado", ha comentado el atacante en ESPN.

"Ganarse un puesto es parte del crecimiento, hay jugadores de clase mundial, varios internacionales. He tenido mis minutos y voy a seguir luchando por tener más", afirmó Diego Lainez, por quien el Betis abonó 15 millones de euros más un plus por objetivos. "Sigo feliz de haber fichado por el Betis, éste es un campeonato del máximo nivel. El América es muy importante para mí, siempre lo llevaré en mi corazón. Parece que fue ayer cuando debuté en Primera, todo ha pasado rápido, se me han dado las cosas para ir alcanzando mis sueños un poco rápido. Estoy cumpliéndolos y aprovechando la ocasión de estar en el Betis", añadió.

Pese a que con Quique Setién no contó con todos los minutos que esperaba, sobre todo tras su gran actuación en la Liga Europa ante el Rennes, Lainez se ha mostrado satisfecho por estos primeros meses en España. "La afición del Betis se ha portado de maravilla conmigo. Me da palabras de aliento, me dice que quieren que juegue. La exigencia me hace crecer en todos los sentidos. Soy joven pero no tengo problemas con eso", ha asegurado el mexicano.

El bético no ha podido brillar en el Mundial sub 20, tras incorporarse apenas días antes del inicio, después de que el Betis no adelantase su llegada a la concentración de México. "Le faltó ritmo", han denunciado en su país, ante esa falta de condición física que exhibió Lainez, quien, pese a todo, considera positivo su balance en la Liga. "Jugando contra Messi ves el trabajo qué has hecho. Yo veía de pequeño sus vídeos en youtube. El fútbol mexicano es muy bueno, pero es diferente. En España la intensidad es otra, se juega más rápido ofensiva y defensivamente", finalizó el mexicano.