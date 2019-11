Emerson: "Cuando llegué al Betis vi que no era tan bueno como creía"

El brasileño Emerson, titular indiscutible para Rubi, ha sido el protagonista en la televisión del Betis, y el lateral ha analizado tanto la situación del equipo, más tranquilo tras el triunfo ante el Valencia, como su situación personal. "Cuando llegué al Betis vi que no era tan bueno como creía", ha indicado Emerson, que ha agradecido la confianza que le ha depositado el cuerpo técnico. "Me dijeron que me iban a llevar a la selección y el objetivo se ha cumplido", ha añadido el brasileño.

"En Brasil pensaba que era muy bueno, pero cuando llegué al Betis vi que no. Que tenía calidad pero que necesitaba mejorar. El Betis me lo dio todo y he aprendido mucho. Ahora estoy en un nivel más alto", ha afirmado Emerson, que ha indicado lo que le piden los técnicos: "Me dicen que tengo que mejorar en defensa, pero no puedo dejar de atacar, que es una de mis virtudes. He aprendido mucho de Rubi, también de Setién, pero más con Rubi. Él me dice que no pise el balón. Me pide que juegue más rápido, con control y pase".

Con su estreno con la absoluta de Brasil, Emerson ha cumplido un sueño. "Pensé que podría ir a la selección, pero no tan rápido. Siempre jugaba con la play en la selección y ahora me veo ahí. Estoy muy contento por ese momento", ha comentado el lateral, que ha destacado el apoyo de Rubi para lograrlo: "Me dijo que tenía cosas parecidas a Daniel y que me iba a poner en la selección. El objetivo se ha cumplido". "En la selección me preguntaron por los jugadores de aquí, les dije que tenemos muchos de calidad. Joaquín es un caso aparte; Fekir es increíble, puede estar el parido como esté que le das el balón y hace cosas", ha indicado Emerson sobre lo vivido en la concentración de Brasil.

Sobre la actualidad del equipo, el lateral ha destacado la importancia de la victoria ante el Valencia. "Entre nosotros hablamos que ha sido el mejor partido, que estuvimos más concentrados en los detalles, como dice el míster, y por eso conseguimos la victoria. Sabíamos que teníamos que ganar, que era un momento complicado. Este partido nos dará confianza para seguir", ha afirmado Emerson, que ha mostrado ambición en su discurso: "Tenemos equipo, muchos jugadores internacionales, de calidad y no podemos estar abajo. Vamos a pelear por estar arriba. Debemos tener en la cabeza dónde podemos llegar, partido a partido pero con la mentalidad de estar arriba".