Emery: "El Betis en un buen día te lo pone complicado"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, aseguró este viernes que el Betis, rival del próximo domingo, es "un equipo muy complicado" si muestra su "versión buena" en referencia al rendimiento variable que ha mostrado el equipo sevillano esta temporada.

“El Betis empezó jugando muy bien de inicio, algunos partidos les ha castigado el resultado en los partidos que no han estado bien, lo que ha generado nervios y han caído las expectativas. Pero están octavos y analizando sus mejores opciones, con partidos como Pamplona, Elche o con el Madrid, esas son las versiones buenas y esa es la que ellos buscarán", dijo en rueda de prensa.

"Es un buen equipo, con un técnico con mucha experiencia y jugadores que si tienen un buen día te lo ponen muy complicado, estando bien ellos son muy peligrosos. Con una versión del Betis buena le tenemos mucho respeto al rival, por lo que deberemos tener nuestra mejor versión”, añadió.

Además, Emery considera que el Betis tiene "dos grandes porteros, ha recuperado a Mandy, cuenta con un jugador contrastado como Ruiz y a Bartra, que es un buen jugador que con una gran trayectoria", mientras que la pareja Carvalho y Guido puede armar un centro del campo muy sólido.

"Arriba tiene buenos jugadores, futbolistas de calidad y que desequilibran. Cuando se asocian jugadores como Joaquín, Fekir, Guardado o Tello son capaces de ganar a cualquier rival, a lo que se suman buenos delanteros, aunque parece que sigue buscando el que más le convence. Ellos vienen de un resultado bueno en Pamplona y eso les dará mucha confianza”, concluyó en el análisis de su rival.

Emery cree que el Betis llega al partido con "opciones de crecer y de meterse cerca de las plazas de arriba", lo que considera que les da la opción de cambiar esa dinámica. "Sabemos que son un equipo con peligro arriba y que le gusta el juego de ataque, a lo que está sumando que mejora en la parcela defensiva”, agregó.

El entrenador del Villarreal explicó que mientras que ante el Elche se vio a un equipo muy defensivo que les respetó mucho y logró un buen resultado, en el caso del Betis habrá un rival que "va a querer él balón e imponer su calidad, que la tiene y mucha".

"Nosotros queremos seguir firmes en el camino, mantener una seguridad y una fiabilidad y en ese camino encontrar la victoria. No es una obsesión encontrar la victoria, esa llegará si seguimos siendo competitivos y en esta línea”, dijo del objetivo del Villarreal en el encuentro del domingo.

Asimismo, respecto a las opciones en la delantera Unai Emery explicó que una vez analicen como están físicamente los jugadores decidirán quienes juegan ante el conjunto bético.

"El domingo tras las lesiones de Paco -Álcacer- y -Carlos- Bacca ya dimos un paso con Niño y ahora sabemos que está ahí y es una opción la manejamos. Podemos mantener a Gerard, podemos dar entrada a Niño, apostamos por Kubo como opción para en banda, pero vamos a ver qué decidimos, aunque el equipo de la segunda parte -ante el Elche- me gustó más”, explicó.

Respecto a no haber jugado el jueves en competición europea por los caso de Covid-19 en el Qarabag, el técnico vasco cree que no fue bueno, ya que podía haber dado minutos a los no habituales y "no ha dado más opciones de trabajar mejor de cara al domingo", aseguró.

“Hubiera sido mejor jugarlo. Esta es una competición muy exigente ya que los grandes equipos la quieren jugar y ganarla, por esa seriedad queríamos jugarla y cerrar el grupo jugando este partido. Ahora se descontextualiza el partido y es una decisión de la UEFA y de la televisión, veremos que se decide", finalizó.