Esperando el efecto dominó

Mientras desde Italia se insiste en que Fabián estará hoy en Nápoles para pasar el reconocimiento médico, aprovechando que atraca allí el crucero en el que viaja con su familia, en el Betis, según palabras de su presidente, no se tiene noticia alguna del club italiano. En realidad no hace falta si, como indica el presidente napolitano, Aurelio de Laurentiis, el club pagará su cláusula de rescisión cuando llegue al acuerdo con el futbolista, que es lo que faltaría tras trascender que le ofrecen al canterano palaciego unos 2,5 millones por año.

Quique Setién "Parece que sí, que vamos a vender a Fabián por 30 millones de euros"

Y parece que Quique Setién también lo tiene claro. En una entrevista al programa La Gradona, de Radio Fútbol FM pareció asumir su pérdida: “Parece que sí, no lo sé seguro pero parece ser que, si no se ha dado ya, estaban esperando a que el jugador se decidiera. Yo no he hablado con él ni le quiero condicionar. Yo estoy deseando que se quede…”, pero añadió: “Parece que lo vamos a vender mañana (por hoy) por 30 millones”.

La última palabra es de Fabián. Ni Haro ni De Laurentiis. Es el jugador, renovado el pasado febrero por la entidad sevillana, quien tiene su futuro en sus manos y si se quiere quedar no hay nada más que mover. Si su intención es montarse en otro tren, en su mano está apretar lo máximo para lograr las mejores condiciones posibles aprovechando que al presidente del Nápoles le gusta hablar mucho. Y cada uno, al final, es esclavo de sus palabras.

El presidente del Nápoles, De Laurentiis, insistes en que pagará la cláusula, pero su salida sólo depende del deseo del jugador

Que Fabián se baje mañana del barco en Nápoles, tal y como se sigue afirmando en medios transalpinos, tampoco desencadenará nada, ya que el Nápoles está pendiente de vender a Jorginho al Manchester City por algo más de 50 millones para pagar la cláusula del bético. También de recibir de alguna oferta por Hamsik desde China, una vez que el padre del futbolista ha manifestado que al 60% su hijo abandonará el equipo.

Lo mejor para el Betis es que todo se resuelva cuanto antes. Mikel Merino sigue en la agenda, como Óliver Torres, entre otros, pero hasta que se produzca el efecto dominó que debería iniciarse con el traspaso de Jorginho todo son castillos en el aire que impiden avanzar en ciertos aspectos de la planificación si Fabián no ha dejado claro al 100% cuál es su decisión.

El acuerdo con la Lazio por Durmisi, cifrado en 5,5 millones más 1,5 en bonus, a punto

Hay quien vio un guiño a su continuidad, pese a que todo invitaba a pensar que sería uno de los nombres del verano, en su papel protagonista en el spot de la campaña del Betis, pero en el fútbol todo cambia de la noche a la mañana.

Lo que sí parece encauzada es la salida de Durmisi a la Lazio de Filippo Inzaghi. El danés, que se cayó de la lista de su selección para el Mundial, tiene un acuerdo con el conjunto italiano, que pagará, según informaciones de Roma, 5,5 millones y 1,5 más según bonus.