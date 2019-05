Los ex futbolistas veteranos del Betis, en la lucha contra el Alzheimer

La FEAFV (Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos) con el apoyo de la AFE está llevando a cabo el proyecto denominado "La victoria del fútbol sobre el Alzheimer" y en el caso de Sevilla están participando de momento varios ex jugadores del Betis.Así, ex futbolistas como Julio Cardeñosa, Joaquín Parra, Demetrio Oliver, Píriz y Ángel Domenech, entre otros, son los dinamizadores y participantes de las sesiones "aportando su conocimiento, experiencia y sensibilidad para trasladar vivencias y recuerdos que complementen y enriquezcan las historias de vida de cada uno de los ancianos", reseñan los ex jugadores.

Esta iniciativa se está llevando a cabo esta semana, en la capital hispalense, en todas las residencias de Ballesol, en las que se ha conseguido mejorar y mantener la capacidad de concentración y atención de las personas mediante los estímulos utilizados, ya sean fotografías, vídeos, palabras escritas, testimonios, textos o dibujos.