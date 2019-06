Fabián: "Espero que el Betis vuelva el próximo año a Europa"

El ex futbolista del Betis Fabián, que el verano pasado se convirtió en jugador del Nápoles, ha repasado la actualidad del cuadro verdiblanco en una entrevista concedido a El Español. El palaciego ha tratado los siguientes temas.

Situación del Betis

"Intentaba ver los partidos cuando podía, pero bueno creo que empezó muy bien y al final no se ha terminado como todos esperábamos. Esto sirve para corregir errores y esperemos que el próximo año esté otra vez en Europa".

Destitución de Setién

"No te puedo decir si se ha sido injusto porque no he vivido en ese vestuario. No sé si ha habido problemas o no. Se toman decisiones en beneficio del club y si lo han hecho así es mirando por el Betis. Entiendo que es la mejor opción".

Posible regreso al Betis

"Ya lo dije cuando me fui: es mi casa y mi club. Está claro que en el momento de retirarme me gustaría hacerlo en mi casa y ante mi gente".