Fekir, el arma letal del Betis

La buena dinámica del Betis eleva la figura de Nabil Fekir. El francés ha iniciado la temporada con unos excelentes registros ofensivos, además de convertirse en el único fijo para Manuel Pellegrini, un técnico que lo ha entendido a la perfección.

Quería el entrenador chileno que Fekir realizase su fútbol más cerca del área rival y, por ahora, se va cumpliendo. Según los datos de LaLiga, el francés es el jugador que más oportunidades de gol ha generado en estas ocho primeras jornadas (27). Esa capacidad de desequilibrio se inicia con sus regates, siendo el futbolista que más ha completado en el torneo liguero (25), igualado con otro especialista como el madridista Vinicius. "Es mi juego, me encanta el contacto con otros jugadores. Así es el fútbol", señaló ayer el francés en la televisión del Betis, sobre esa capacidad de desborde que también provoca que reciba numerosas faltas. "Soy humano", añade Fekir por esas reacciones que le han costado alguna tarjeta tras las infracciones que acumula.

Los números resaltan esa importancia de Fekir en el Betis. El francés es el único que ha sido titular en todos los encuentros de esta temporada. "Todos los jugadores pueden jugar todos los partidos. Fekir está bien, los primeros encuentros no los jugó completos y ahora sí lo está haciendo. Ya veremos más adelante, según una serie de parámetros que uno va viendo, analizando los partidos después, los vídeos, el GPS, las cargas físicas, las intensidades... Son una serie de factores que manejamos como cuerpo técnico para saber y, contando también con una parte táctica también, a quién darle rotación o no", indica el propio Pellegrini sobre esa acumulación de minutos del francés. "Yo quiero jugar siempre. Tengo la suerte de jugar todos los partidos, eso te da mucha alegría personalmente. Estoy bien, aunque es normal que a veces esté un poco cansado. Quiero jugar todo y ayudar al equipo", indicó el atacante, que también admitió que atraviesa un buen momento personal: "Ahora se está viendo mi mejor versión, pero como digo siempre, intento dar el máximo para el equipo, marcar goles y dar asistencias. De momento, toda va bien".

En su tercera temporada en el Betis, Fekir está recuperando su versión más letal, la misma que lo llevó a estar en la agenda de los grandes clubes europeos cuando pertenecía al Olympique de Lyon. Futbolista pasional, el regreso de los hinchas ha influido en su rendimiento. "No he cambiado nada, pero cada año es diferente. Con la afición en el campo es mucho mejor para mí y para el equipo. Se nota mucho, aunque sea fuera de casa, siempre es importante para mí y para todos. Eso te da energía y te anima en el campo. Ojalá que no cierren más los campos", apuntó el francés como uno de los motivos de su mejoría, aunque también le influye la gran capacidad ofensiva que está demostrando el equipo verdiblanco. "Es mucho mejor para un jugador como yo. Estamos jugando muy bien y espero que continuemos en ese ritmo. Merecemos estar un poco más arriba en la clasificación, pero también hemos tenido suerte de ganar partidos en el último minuto como el de Granada. Así es el fútbol, hay que creer siempre en cada partido", añadió el francés.

Pellegrini también le pide goles y él, quinto jugador de la Liga en remates (11), sólo suma un tanto, al encontrarse con los postes hasta en cuatro ocasiones. "Tiene mucha experiencia, ha entrenado en muchos clubes de un nivel alto y se nota", dijo el francés sobre el chileno, una de las claves de la mejoría del equipo bético: "No hablamos del futuro en el vestuario, pero siempre jugamos para ganar. Tenemos la suerte de jugar tres competencias este año, vamos a ver lo que ocurre. Queremos seguir en Europa League y estar arriba si podemos. Tengo el sueño de jugar en la Champions con el Betis. Tenemos calidad y equipo para eso. Ahora arrancamos para una serie de muchos partidos, todo el mundo está trabajando duro por eso, espero que vamos a conseguir buenos resultados. Queremos jugar, somos futbolistas por eso, por esa sensación, jugar partido intensos como los de la Europa League o de la Liga".

Ese apunte hacia el futuro abre la puerta a una continuidad de Fekir más allá de 2023, cuando acaba su actual contrato. "Me queda este año y uno más. Vamos a ver, vamos a hablar y vamos a ver. Nunca se sabe en el fútbol, no pienso en eso, hoy estoy en el Betis y soy feliz", indicó el internacional galo, que se siente querido: "Se nota, eso me da mucha alegría y quiero devolverlo en el campo".

De momento, Fekir disfruta del Betis y de Sevilla. "Aunque estoy acostumbrado a Lyon, es una muy buena ciudad, sobre todo por el tiempo. Me gusta ir a restaurantes y mirar series, como a todo el mundo más o menos", señaló el francés, el arma letal del Betis de Pellegrini en este inicio de la temporada.