Fekir y su frustrado fichaje en 2018 por el Liverpool

En una entrevista en el medio británico The Times, Fekir, una de las grandes estrellas de este Betis, explicó su fichaje frustrado por el Liverpool, antes de recalar en el conjunto verdiblanco, un año antes concretamente, por problemas con su representante de entonces.

"Fue un momento oscuro. Vi muchas cosas que no eran ciertas. Se ha dicho que la rodilla me impidió ir al Liverpool, pero eso no es cierto. Fui a Clairefontaine y tenían todas las pruebas médicas de que la rodilla estaba bien. Tuve un problema con mi agente, mi asesor. Él es el responsable del fracaso del fichaje. Tuvieron que encontrar una razón para que el caso no saliera bien y pusieron la culpa en la rodilla", señaló Fekir.

En 2015 el internacional francés, campeón de Europa con su selección, se rompió al principio de la temporada el ligamento cruzado y paso casi todo el curso en blanco. Siete meses después volvió a jugar, llegando a disputar nueve partidos de liga con el Olympique de Lyon y marcando cuatro goles. Un curso después, en la 2016-17, disputó un total de 49 encuentros en todas las competiciones anotando 14 tantos y repartiendo 12 asistencias, demostrando que estaba totalmente recuperado de su dolencia.

Fekir pudo ir al Liverpool en la 2018-19, un año antes de su incorporaciónal Betis. Venía de firmar una gran campaña con el cuadro galo, con el que disputó 40 partidos en todas las competiciones marcando 23 tantos y dando ocho pases de gol. Según medios como L'Equipe el club inglés iba a pagar unos 60 millones de euros, pero las negociaciones no se cerraron. El internacional francés dejó al que era su agente en ese momento, Jean-Pierre Bernés, y al año siguiente llegó a Sevilla a cambio por 20 millones de euros más 10 millones en variables. Tiene contrato hasta 2023.