Fekir se opera este viernes en Lyon de la rodilla

Este viernes será el primer día en la recuperación de Nabil Fekir. El francés tiene previsto operarse este viernes de la hiperextensión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en Lyon por el doctor Sonnery-Cottet, el mismo que lo operó de la rotura del cruzado anterior de la rodilla derecha que se produjo en septiembre de 2015 , en un amistoso entre Francia y Portugal.

La lesión del futbolista galo cogió por sorpresa y quizás por eso cayó como un jarro de agua fría. El francés se lesionó en el minuto 77 en un lance en el que disputaba el balón con Diego González. Se tocó la rodilla izquierda, pero siguió jugando con cierta normalidad y acabó el partido metido en el área rival. Más allá de las molestias, ni tras el encuentro ni en el viaje de vuelta Fekir dio síntomas de que el la lesión revistiera tal gravedad.

De hecho, fue el propio jugador quien avisó a los servicios médicos del club el domingo cuando su rodilla seguía inflamada. Finalmente las pruebas a las que se sometió el lunes revelaron la hiperextensión de su rodilla izquierda, confirmado que presenta una lesión del ligamento cruzado anterior de dicha rodilla.

No es la primera grave lesión que Fekir sufre en su carrera. En 2015, cuando era futbolista del Olympique de Lyon, sufrió la rotura del cruzado de la rodilla derecha. Estuvo apartado de los terrenos de juego 200 días. Aquella experiencia debe ayudarle ahora para afrontar un nuevo periodo de baja importante. "Tras el anuncio de mi lesión, me gustaría agradecer a mi club y a mis compañeros, pero también a todas las personas que me han mostrado su apoyo. Volveré más fuerte. Insha Allah (Si Dios quiere). Mucho Betis", escribió el propio jugador en las redes sociales.