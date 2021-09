Pellegrini: "El equipo tiene personalidad para ir a ganar a cualquier campo"

Manuel Pellegrini estaba más que satisfecho con el triunfo del Betis en Budapest ante el Ferencvaros, en la segunda jornada del Grupo G de la Liga Europa, un grupo que parece ya definido tras esta segunda victoria verdiblanca, que se une a la del Bayer Leverkusen en Glasgow (0-4), que les da a los alemanes el liderato.

"Muy contento con el triunfo y con habérselo dedicado a la gente, que ha venido a acompañar al equipo con mucho apoyo de la grada después de tanto tiempo sin salir", comenzó el entrenador del Betis.

En su análisis del partido destacó cómo reaccionó el Betis, también con los cambios, tras el 1-1 al filo del descanso. "Creo que hicimos un partido muy correcto ante un Ferencvaros que normalmente juega más al ataque y hoy nos respetó. Logramos ponernos en ventaja y sobreponernos a ese gol que fue muy psicológico, en el último minuto. Los primeros 15 minutos de la segunda parte controlaron ellos más el balón, pero creo que con la entrada de distintos jugadores volvimos a retomar el partido y logramos finiquitar el marcador".

El único equipo español que ha ganado sus dos partidos europeos es el Betis, pero no enorgullece eso a Pellegrini, sino la respuesta y la actitud del Betis como equipo. "Más que esos datos, la mayor felicidad debe estar en el rendimiento que está teniendo el equipo, con la personalidad de ir a ganar a cualquier campo cualquiera que sea el rival. Todos los jugadores sienten ese convencimiento, independientemente de a quiénes les toque jugar. Y queremos mantener esta dinámica para seguir siendo competitivos. Hay un espíritu de equipo que no se puede dejar atrás en ningún partido. Por eso me voy contento, porque veníamos a jugar contra un rival que en su casa es peligroso".

El chileno se congratuló del gol de Tello y lo puso como ejemplo de cómo todos los futbolistas se sienten importantes en las rotaciones constantes: "Me alegra que haya convertido el gol, pero veo compromiso en todos los jugadores, hacemos cambios de un partido a otro y los que entran lo hacen con la seguridad de que son capaces de responder. Cristian tiene capacidad para dar, sabemos de lo que es capaz. Este gol le va a dar confianza y va a ser un jugador más de los 25 ó 28 que tenemos comprometidos en el proyecto, todos se sienten así, sin haber un once titular jugando todos los partidos".

El triunfo en el Groupama Arena de Budapest tiene un significado especial para Pellegrini, aunque él no se le dé, pues es su victoria número 50 en Europa entre todos los equipos que ha dirigido: "No llevo mucho las estadísticas, pero siempre lo pone a uno contento ganar, eran tres puntos importantes en busca de la clasificación a los octavos de final de la Europa League", dijo, omitiendo la ronda de play off que hay entre la fase de grupos y los octavos.

Sobre cómo está el Grupo G, tan de cara para Betis y Bayer Leverkusen, y cuáles son las posibilidades del Ferencvaros, afirmó: "Quedan 12 puntos por jugar, el Ferencvaros lo puso muy difícil en Alemania y hoy nos compitió a nosotros. Siguen con las posibilidades intactas mientras los números den".