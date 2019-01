De Slimani a Lucas Pérez o... Sergio León

El Betis vivirá otra jornada frenética para cerrar el mercado. Tras el fichaje de Jesé, oficial el martes, Lorenzo Serra Ferrer movió piezas para cerrar la incorporación de otro delantero y, al cierre de esta edición, el argelino Islam Slimani se encontraba más cerca que Lucas Pérez, la otra opción que manejaba el Betis de apostar finalmente por la llegada de otro punta y darle salida a Sergio León, una cuestión que no convence del todo al vicepresidente deportivo, pese a los reiterados mensajes de Setién sobre su posible marcha. También sondeó el club verdiblanco la cesión de Vincent Janssen, pero el Tottenham ayer sólo estaba dispuesto a aceptar un traspaso.

"No condeno a nadie por un mal partido ni lo sobrevaloro si un día juega bien. Ojalá que el que venga pueda mejorar a todos los que están. Esta mañana he tenido una conversación y le he dicho lo bien que ha trabajado en estos meses y lo bien que se lo ha tomado, que no era fácil", indicó Setién sobre Sergio abriéndole de par en par la puerta de salida. El Celta es el club más interesado, si finalmente el Betis optase por su adiós, una postura que no es compartida por todos en el club, ya que se entiende que el palmeño puede seguir aportando al Betis, como demostró ante el Espanyol.

La negativa del West Ham a desbloquear la situación de Lucas Pérez, por quien el Betis realizó una importante propuesta de cesión, provocó que los dirigentes béticos también reactivasen la de Slimani, el delantero del Fenerbaçe aunque la propiedad corresponde al Leicester, con el que el Betis negocia una cesión. Eso sí, el fichaje del argelino dejaría al club sin la última plaza de extracomunitario para traer ya al brasileño Emerson, que es uno de los deseos de los técnicos para reforzar la banda. "Estamos viendo delanteros y alguna posición más, pero sobre todo delanteros para traer ahora en invierno. Puede que venga un delantero del fútbol inglés", manifestó el presidente, Ángel Haro, en El Larguero, tras el pase copero.

Todos estos movimientos, más el posible adiós de Ryad Boudebouz al fútbol francés, quedarán resueltos hoy, con Slimani, Lucas Pérez o...Sergio León, por más que el canterano llegase anoche con lágrimas en los ojos al entender que sería su último partido como bético.